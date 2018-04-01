Talisca rekorların adamı olmaya yakın

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip adına fileleri havalandıran Talisca, attığı gollerle bu sezon takımının hem puan hem de para kazanmasını sağladı.

Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, takımına kazandırdıklarıyla dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlı ekibin 24 yaşındaki oyuncusu attığı gollerle takımının hem puan hem de para kazanmasını sağladı.

Aytemiz Alanyaspor karşısında da takımının tek golünü kaydeden Talisca, 2017-2018 sezonundaki resmi maçlarda 17 gole ulaştı. Ligde fileleri 11 kez havalandıran Brezilyalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde 4 ve Türkiye Kupası'nda 2 gol attı.

Beşiktaş, Talisca'nın gol attığı maçlarda 20 puan topladı

Beşiktaş, bu sezon Talisca'nın gol attığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Siyah-beyazlı ekip, Brezilyalı futbolcunun gol sevinci yaşadığı bu 8 karşılaşmada 20 puan topladı.

Talisca'nın golleriyle hiç yenilmedi

Beşiktaş, iki sezondur kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Talisca'nın gol attığı maçlarda mağlubiyet yaşamadı.

Genç oyuncu, görev aldığı iki sezonda 28 maçta 34 kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, Anderson Talisca'nın fileleri havalandırdığı bu karşılaşmalarda 22 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

Talisca, Süper Lig'de 19 karşılaşmada 24 gol kaydederken, Beşiktaş bu karşılaşmaların 16'sını kazandı. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı oyuncusunun gol sevinci yaşadığı 3 karşılaşmayı da beraberlikle bitirdi.

Brezilyalı oyuncu, Avrupa kupalarında ise 6 karşılaşmada takımına 7 gol kazandırdı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Beşiktaş, Talisca'nın 3 kez fileleri havalandırdığı 3 Türkiye Kupası'nı ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle tamamladı.

Ligde 15 milyon 400 bin liralık gelir

Beşiktaş, ligde bu sezon Brezilyalı oyuncusunun gol attığı karşılaşmalarda aldığı 6 galibiyet ve 2 beraberlikle kasasına ciddi bir geliri de koyma fırsatı yakaladı.

Süper Lig'de bir galibiyete 2,2 milyon ve beraberliğe 1,1 milyon lira prim verilirken, siyah-beyazlı ekip Talisca'nın etkili olduğu 8 karşılaşmada toplam 15 milyon 400 bin lira performans primi elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nde 10 puan ve 5 milyon avro

Talisca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de takımına önemli katkılar sağladı.

Brezilyalı futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde fileleri 4 kez havalandırdı. Beşiktaş, Talisca'nın gol attığı bu 4 karşılaşmanın 3'ünü kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, Talisca'nın gol sevinci yaşadığı söz konusu mücadelelerde 10 puan toplarken, 5 milyon avro da performans primi aldı.

Rekorların adamı olmaya yakın

Beşiktaşlı futbolcu, Vodafone Park'ın en golcü oyuncu unvanını elde etmek için içerideki 4 maçta 4 gol arayacak.

Siyah-beyazlı ekipte Dolmabahçe'de 23 gol atan Cenk Tosun, Vodafone Park'ın en golcü oyuncusu durumunda bulunuyor. Vodafone Park'ta 20 kez gol sevinci yaşayan Talisca, Beşiktaş'ın ligde Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçlarda fileleri havalandırmayı başarırsa Cenk'in rekorunu eline geçirecek.

Talisca, bir sezonda Beşiktaş'ın en golcü yabancı oyuncusu unvanını yakalamak için kalan maçlarda gol atmaya çalışacak.

Siyah-beyazlı ekipte Mario Gomez, bir sezonda attığı 28 golle en yabancı golcü oyuncu rekorunu elinde bulunduruyor. Talisca, formunu sürdürerek bu rekoru da geçmek için çabalayacak.

İki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde 5 kez fileleri havalandıran Talisca, aynı gole sahip siyah-beyazlı takımın eski oyuncusu Cenk Tosun ile rekoru paylaşıyor.

Talisca, ayrıca kalan maçlarda bir gol daha atarsa tüm kulvarlarda kariyer rekorunu da kıracak.