Tanju Çolak hakkında karar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ankara'da Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski milli futbolcu Tanju Çolak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda Ankara'da 23 kişi gözaltına alınmış, Tanju Çolak ise İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Tanju Çolak'ın da bulunduğu 10 kişi bu sabah Ankara adliyesine sevk edildi. TANJU ÇOLAK SERBEST BIRAKILDI Soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen eski milli futbolcu Tanju Çolak serbest bırakıldı. Tanju Çolak'a yurt dışıha çıkış yasağı konuldu. DHA

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