"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

"Tolga hayatının oyununu oynadı"

07 Aralık 2017, Perşembe 16:07
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. ve son maçında Leipzig'i deplasmanda 2-1 mağlup etmesi Alman medyasında geniş yer aldı.

Almanya'da yayımlanan Kicker dergisi, "Leipzig, Beşiktaş'ın B takımına karşı başarısız oldu" başlığıyla yayımladığı haberde, taraftarsız ve ilk 11'de oynayan 9 futbolcu olmadan sahaya çıkan Beşiktaş'ın buna rağmen galip geldiği belirtildi. 

Leipzig ekibinin gereksiz bir penaltıdan sonra rakibe yüklendiği ancak çok telaşlı oynadığına işaret edilen haberde, çoğu zaman da Timo Werner ve diğer oyuncuların yedek kaleci Tolga Zengin'e ve ofsayta takıldığı vurgulandı.

Bild gazetesi, "Leipzig şimdi teselli kupasını istiyor" başlığıyla duyurduğu haberde, Leipzig'in Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmasının ardından Alman taraftarların hayalinin gerçekleşmediği ve takımın UEFA Avrupa Ligi'ne kaldığı ifade edildi.

Westdeutsche Allgemeine Zeitung gazetesi, Leipzig'in tur atlamak için küçük bir şansının bulunduğu ancak talihsiz bir yenilgi yaşadığı aktarılarak, "Leipzig için Şampiyonlar Ligi macerası bitti." ifadesi kullanıldı.

Tolga hayatının oyununu oynadı"

Alman ekibin, Beşiktaşlı kaleci Tolga Zengin'i bir kez geçebildiğinin anımsatıldığı haberde, Leipzig'in kaptanı Willi Orban'ın "Tolga hayatının oyununu oynadı." şeklindeki sözlerine yer verildi.

Spiegel dergisi, Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edemediğini belirterek, "Beşiktaş yenilgisi sonrasında Leipzig'e yeni yılda sadece Avrupa Ligi kaldı." yorumunda bulundu.

AA

Etiketler: tolga zengin
Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    282. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "ABD, tek başına karar almaya başladı"

    ''Artık Türkiye ve Yunanistan bir şeye inanmalı"

    Irak'tan ABD'ye diplomatik nota verildi

    İş adamları davasında son durum

    İsrail'den "askere hazır ol" talimatı

    Kudüs ve Batı Şeria'da genel grev kararı

    ''Ben de yalan söyledim kendisine''

    ''Sen ne yapmak istiyorsun?''

    Yargı personeline operasyon

    ''Trump yalnız kalacaktır, bütün dünyada yalnız kalacaktır''

    İstanbul merkezli 8 ilde doktor ve öğretmenler gözaltına alındı

    Gruptan yenilgisiz çıkan ilk Türk takımı oldu

    Kudüs hepimizindir

    Çocukları olumsuz etkiliyor

    Hapisteki 17 bin kadın da mı?

    ''Bu karar, bizim için yok hükmündedir"

    Dünyadan Trump'a tepkiler devam ediyor: ''AB ciddi endişe duyuyor''

    Kudüs için kitlesel eylem çağrısı

    Çavuşoğlu: Kudüs İsrail'in başkenti olamaz

    Abbas: Kudüs barış kentidir ve Filistin'in ebedi başkentidir

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hapisteki 17 bin kadın da mı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    17-25
    M. Latif SALİHOĞLU

    33 idam! ‘Bir de kadın asalım’ dediler...
    Genel

    İstanbul merkezli 8 ilde doktor ve öğretmenler gözaltına alındı
    Genel

    Yargı personeline operasyon
    Genel

    ''Ben de yalan söyledim kendisine''
    Ahmet BATTAL

    Yargı ne âlemde?
    Faruk ÇAKIR

    Kudüs, Kudüs, Kudüs!
    Genel

    Çocukları olumsuz etkiliyor
    Genel

    ''Sen ne yapmak istiyorsun?''

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.