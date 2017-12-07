Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. ve son maçında Leipzig'i deplasmanda 2-1 mağlup etmesi Alman medyasında geniş yer aldı.

Almanya'da yayımlanan Kicker dergisi, "Leipzig, Beşiktaş'ın B takımına karşı başarısız oldu" başlığıyla yayımladığı haberde, taraftarsız ve ilk 11'de oynayan 9 futbolcu olmadan sahaya çıkan Beşiktaş'ın buna rağmen galip geldiği belirtildi.

Leipzig ekibinin gereksiz bir penaltıdan sonra rakibe yüklendiği ancak çok telaşlı oynadığına işaret edilen haberde, çoğu zaman da Timo Werner ve diğer oyuncuların yedek kaleci Tolga Zengin'e ve ofsayta takıldığı vurgulandı.

Bild gazetesi, "Leipzig şimdi teselli kupasını istiyor" başlığıyla duyurduğu haberde, Leipzig'in Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmasının ardından Alman taraftarların hayalinin gerçekleşmediği ve takımın UEFA Avrupa Ligi'ne kaldığı ifade edildi.

Westdeutsche Allgemeine Zeitung gazetesi, Leipzig'in tur atlamak için küçük bir şansının bulunduğu ancak talihsiz bir yenilgi yaşadığı aktarılarak, "Leipzig için Şampiyonlar Ligi macerası bitti." ifadesi kullanıldı.

Tolga hayatının oyununu oynadı"

Alman ekibin, Beşiktaşlı kaleci Tolga Zengin'i bir kez geçebildiğinin anımsatıldığı haberde, Leipzig'in kaptanı Willi Orban'ın "Tolga hayatının oyununu oynadı." şeklindeki sözlerine yer verildi.

Spiegel dergisi, Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edemediğini belirterek, "Beşiktaş yenilgisi sonrasında Leipzig'e yeni yılda sadece Avrupa Ligi kaldı." yorumunda bulundu.