Trabzonspor, Galatasaray'a dur dedi

Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması, ev sahibi Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Ligde 13 maçtır yenilmeyen Galatasaray ilk mağlubiyetini almış oldu.

4. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, kaleci Muslera'nın çizgi önünde müdahale ettiği topu Mustafa Akbaş, yükselerek kafa ile kaleye doğru gönderdi. Daha sonra savunmanın uzaklaştırdığı topa Durica'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı. 8. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, top kaleci Muslera'da kaldı. 9. Feghouli'nin sağdan yerden ortasında, savunmanın müdahale edemediği topu Onur ayaklarıyla Gomis'ten önce uzaklaştırarak tehlikeyi önledi. 24. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, geriden gelerek iyi yükselen Okay Yokuşlu'nun şutunda, top direğin yanından auta çıktı. 28. dakikada Pereira'nın sağ taraftan kullandığı uzun taç atışında, Okay Yokuşlu'nun arkaya çıkardığı topu Mustafa Akbaş kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti. 43. dakikada Olcay Şahan, Galatasaray yarı alanında Ndiaye'yi düşürdü. Bu sırada iki takım oyuncuları arasında itişme yaşanırken hakem Halis Özkahya Trabzonspor'dan Olcay Şahan, Galatasaray'dan da Feghouli'yi kırmızı kartla cezalandırdı. 49. dakikada Trabzonspor golü buldu. Yusuf Yazıcı'nın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanında iyi yükselen Uğur Demirok topa kafayı vurdu. Kaleci Muslera'nın hamle yaptığı meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü. Altıpas içinde topu önünde bulan N'Doye, sağ ayağıyla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0 51. dakikada N'Doye'un pasında sağ çarpazdan ceza alanına giren Okay Yokuşlu şutunu çekti. Kaleci Muslera, sol üst köşeye doğru giden topu kornere çeldi. 63. dakikada Ndiaye'nin soldan ortasında ceza alanında Eren Derdiyok'un kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı. 69. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Okay Yokuşlu'nun ara pasında sağ çaprazdan ceza alanına doğru hareketlenen Yusuf Yazıcı'nın şutunda, savunmada Denayer'in ayağına çarpan top, kaleci Muslera'nın üzerinden filelerle buluştu: 2-0 86. dakikada Galatasaray, farkı 1'e indirdi. Mariano'nun pasında sağ taraftan ceza alanına giren ve rakiplerinden sıyrılan Rodrigues, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1 89. dakikada Rodrigues'in ceza alanı dışından şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak iki hamlede topu kontrol etti. 90+1. dakikada Galatasaray'da ikinci sarı kartını gören Ndiaye, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Ligde ilk yenildi Dame N'Doye ve Yusuf Yazıcı'nın gollerine engel olamayan sarı-kırmızılılar, ligde ilk yenilgisini yaşadı. Galatasaray, haftayı puansız kapatmasına karşın 23 puanla liderliğini sürdürdü. Süper Lig'de son mağlubiyetini, geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında 3-1'lik skorla alan Galatasaray, 13 maç aradan sonra yenilgi yaşadı. Söz konusu 13 müsabakada 11 galibiyet, 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, Trabzon deplasmanında bu başarısını sürdüremedi. Ligin 9. haftasında Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada Younes Belhanda'yı kırmızı kartla yitiren sarı-kırmızılı ekipte, Trabzonspor mücadelesinde ise 45. dakikada Sofiane Feghouli ve 90+1. dakikada Papa Alioune Ndiaye kırmızı kart gördü. Trabzonspor, 5 hafta sonra kazandı Trabzonspor, ligde 5 maç aradan sonra kazanarak galibiyet özlemine son verdi. Ligin 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yenmesinin ardından son 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında kötü gidişatını sonlandırdı. Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. AA

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