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15 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

Trabzonspor Olağan Genel Kurulu ertelendi

15 Aralık 2017, Cuma 14:50
Trabzonspor Olağan Genel Kurulunda çoğunluk sağlanamadığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Trabzonspor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın çoğunluk aranan ilk toplantısının, bugün saat 12.00'de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılacağının daha önceden ilan edildiği belirtildi.

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulunun bu yasal süreç içerisinde yapılması gereken tüm işleri tamamlayıp, genel kurul ortamını oluşturduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazirun listesinde belirtilen ve genel kurula katılma hakkı bulunan 7 bin 578 kişiden oluşan liste görüldü. 15 Aralık 2017 Cuma günü saat 12.30'da yapılan tespitte tüzük gereği, gerekli çoğunluğun olmadığı açık olarak tespit edilmiştir. Bu nedenle daha önce üyelere ilan edilen gündemde belirtildiği üzere çoğunluk aranmayan ikinci toplantı 23 Aralık Cumartesi günü saat 09.30'da KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi Salonu'nda yapılmak üzere tehir edilmiştir."

Haber Merkezi

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