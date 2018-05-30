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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Trabzonspor'un 39. teknik adamı oldu

30 Mayıs 2018, Çarşamba 15:29
Trabzonspor ile sözleşme imzalayan Ünal Karaman, bordo-mavili takımda görev yapacak 39. teknik adam oldu.

Bordo-mavili kulübün 51 yıllık tarihinde bugüne kadar 10'u yabancı, 28'i Türk olmak üzere toplam 38 çalıştırıcı görev yaptı.

Karadeniz ekibinde, üçer Belçikalı ve Alman, birer İngiliz, Brezilyalı, Bosna Hersekli ve Gürcü teknik adam çalıştı.

Şampiyon teknik direktörler Trabzonlu

Trabzonspor, lig tarihindeki 6 şampiyonluğuna da Trabzonlu teknik adamlarla ulaştı.

Bordo-mavililer, 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonlarında Ahmet Suat Özyazıcı, 1978-79 ve 1980-81 sezonlarında ise Özkan Sümer ile lig şampiyonluğunu elde etti.

Karaman'ın Trabzonspor'daki görevleri

Trabzonspor'da 1990-1991 sezonunda Malatyaspor'dan transfer olan Ünal Karaman, 1999-2000 sezonunu kadar bordo-mavili takımda futbol oynayıp, takım kaptanlığı yapmıştı.

2009 Temmuz ayında Trabzonspor Sportif Direktörlük görevine getirilen Karaman, Belçikalı teknik adam Hugo Broos'un görevden ayrılmasının ardından 1 maç takımın başında sahaya çıkmıştı.

Bordo-mavililer, ligin 14. haftasında Ünal Karaman yönetiminde sahasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etmiş ve o maçın ardından teknik direktörlük görevine Şenol Güneş getirilmişti. Karaman, Güneş'in yardımcı antrenörü olmuştu.

51 yaşındaki teknik adam, 2013 yılında Trabzonspor'da sportif direktör görevinde de bulunmuştu. 

Trabzonspor'un teknik direktörleri

Trabzonspor'un lig tarihinde görev alan teknik direktörleri şöyle:

Hayri Gür, Halil Özyazıcı, Harun Kırman, Ahmet Karlıklı, Erdoğan Gürhan, Altan Santepe, Kamuran Soykıray, Mustafa Ertan, Ahmet Suat Özyazıcı, Şükrü Ersoy, Özkan Sümer, İlyas Akçay, Jurgen Sunderman (Almanya), Metin Türel, Werner Biscup (Almanya), Şenol Güneş, Urbain Breams (Belçika), George Leekens (Belçika), Yılmaz Vural, Ali Kemal Denizci, Gordon Milne (İngiltere), Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel (Almanya), Samet Aybaba, Turgay Semercioğlu, Ziya Doğan, İhsan Derelioğlu, Vahid Halilhodzic (Bosna Hersek), Sebastio Lazoroni (Brezilya), Ahmet Özen, Ersun Yanal, Hugo Broos (Belçika), Tolunay Kafkas. Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Şota Arveladze (Gürcistan), Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman

AA

Etiketler: trabzonspor, ünal karaman
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