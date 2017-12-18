Tudor'un görevden alınması ile ilgili Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray, Hırvat teknik direktör Igor Tudor ve teknik ekibinin görevine son verilmesi konusunda oy birliğiyle karar alındığını açıkladı.

Galatasaray, Hırvat teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verdi. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Şirketimizin 18 Aralık'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında Futbol A Takımı teknik direktörümüz Igor Tudor ve teknik ekibinin görevine son verilmesi konusunda oy birliğiyle karar alınmıştır." denildi. Olağanüstü genel kurul kararı alındı Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulunun, medeni kanun ve kulüp tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca 13 Ocak 2018 tarihinde, yeterli çoğunluk olmaması halinde ise 20 Ocak 2018'de olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı kararını oy birliğiyle aldığı bildirildi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Başkanı Dursun Özbek de kararla ilgili yarın saat 13.00'te Türk Telekom Stadı'nda bir basın toplantısı yapacak. AA

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