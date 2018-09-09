"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

Türkiye 562. maçında İsveç karşısında

09 Eylül 2018, Pazar 12:47
Türkiye'nin yarın İsveç'le yapacağı UEFA Uluslar B Ligi mücadelesiyle, iki ülke A milli futbol takımları 11. kez karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında yarın deplasmanda İsveç ile karşı karşıya gelecek. 

Solna kentindeki Friends Arena'da oynanacak B Ligi 2. Grup ikinci hafta mücadelesi, TSİ 21.45'te başlayacak.

TRT 1'den naklen yayımlanacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

Türkiye 562. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, İsveç ile yarın deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ikinci maçıyla 562. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 294'ü resmi, 267'si özel geride kalan 561 maçta, biri hükmen olmak üzere 211 galibiyet aldı, 131 defa berabere kaldı, 219 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 240'ı deplasmanda, 241'i evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 738 gol attı, kalesinde 814 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 561 karşılaşmanın 481'ini Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 23'ünü Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maç

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 561 maç içinde birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Lucescu dönemindeki 13. karşılaşma

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 13. maçına İsveç karşısında çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 12 maçta 3 galibiyet alırken, 5 kez mağlup oldu, 4 kez de eşitliği bozamadı.

Lucescu yönetiminde oynadığı 5'i resmi, 7'si özel 12 maçta 14 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 20 gol gördü.

2018'deki ikinci resmi maç

Ay-yıldızlı ekip, İsveç karşılaşması ile 2018 yılındaki ikinci resmi maçını oynayacak. 

Milli takım, 2018'de oynadığı 5 hazırlık maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, oynadığı tek resmi maçta ise mağlup oldu. Bu maçlarda 9 gol atan milliler, kalesinde ise 8 gole engel olamadı. 

Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmada Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul'da ise İran'ı 2-1 yendi. Milli takım, haziran ayında İsviçre'de oynanan maçta Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar Ligi'nde ise Rusya'ya Trabzon'daki müsabakada 2-1 mağlup oldu. 

Milli takımın eylül karnesi

Milli takım, eylül ayında bugüne kadar 66 maça çıktı. Milliler, bu maçların 27'sini kazanırken, 23 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı. 16 maç ise beraberlikle sona erdi. 

Türkiye, eylül ayında oynadığı maçlarda 102 gol atarken, kalesinde 93 gol gördü. Milli takımın aldığı 22 yenilginin 18'i 1992'ye kadar yaşandı. Milli takım o tarihten sonra oynadığı eylül maçlarında ise sadece beş kez yenildi. Eylül maçlarının en farklı galibiyetini 5-0'lık skorla 1997'de San Marino ve 2013'te Andorra karşısında alan milliler, en farklı eylül yenilgilerini ise 1926'da 6-1'le Polonya ve 1982'de 5-0'la Macaristan karşısında yaşadı.

Türkiye ile İsveç 11. kez karşılaşacak

Türkiye'nin yarın İsveç'le yapacağı UEFA Uluslar B Ligi mücadelesiyle, iki ülke A milli futbol takımları 11. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke milli takımları arasında 5'i resmi, 5'i özel geride kalan 10 maçta Türkiye 4, İsveç 2 galibiyet alırken, 4 maçta da eşitlik bozulmadı.

Türkiye bu maçlarda 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

İlk maç 1951'de

Türkiye ile İsveç tarihlerinde ilk kez 1951 yılında karşı karşıya geldi. 

İsveç'te oynanan özel maçta, ay-yıldızlı ekip 50. dakikada Lefter Küçükandonyadis'in penaltı golüyle öne geçse de karşılaşma ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. 

Son maç Antalya'da

Türkiye ile İsveç son kez 24 Mart 2016 tarihinde Antalya'da özel maçta karşılaştı. Müsabakayı ay-yıldızlı ekip Cenk Tosun'un 32 ve 81. dakikada attığı gollerle 2-1 kazandı.

İsveç'in tek golünü ise 55. dakikada Kim Kallström kaydetti. 

Son iki karşılaşmada skor değişmedi

Türkiye, İsveç ile oynadığı son iki maçta da sahadan galip ayrılmayı başardı. 

Ay-yıldızlı ekip, Ankara ve Antalya'da oynanan karşılaşmaları 2-1'lik skorlarla kazanmayı bildi. 

İki ekip arasında oynanan son 7 maçta 4 kez ise eşitlik bozulmadı. 

İsveç'in son galibiyeti 17 yıl önce

İsveç, Türkiye karşısındaki son galibiyetini 17 yıl önce elde edebildi. 

İki ekip, 2002 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında, Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya geldi. 

Mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. 

Aday kadro

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Emre Akbaba (Galatasaray), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Serdar Gürler (Huesca), Yunus Mallı (Wolfsburg), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

AA

Etiketler: milli takım, türkiye
Okunma Sayısı: 359
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hakkari - Yüksekova'dan acı haber!

    Giriş ve çıkışlar yasaklandı

    "Artık yeter"

    Süper Lig'in 13 haftalık fikstürü belli oldu

    İmam Abdullah Zaviyesi de taşınıyor

    'Sorumluluk bize ait değildir'

    Aralarında Tarım Bakanı da var: 250’den fazla fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’yı bastı

    Türkiye 562. maçında İsveç karşısında

    Ailelere bir uyarı daha: "Ucuz diye aldanmayın"

    Sokakta atıştırmayı yasakladılar

    Gazze çok zor durumda: Hastanelerdeki jeneratörler durabilir!

    Gözler ikinci çeyrek büyüme rakamlarına çevrildi

    Saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

    Avrupa basını 'Tahran Zirvesi'ni böyle gördü

    Demokrasi yoksa korku kök salar

    Ya politik çözüm, ya da korkunç şeyler
    📷

    Karikatürler

    Esad rejimi İdlib'de hastaneyi hedef aldı

    Terörle mücadelede gıdaya sıkı takip

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Heyet nasıl kurulacak?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Gel de Demirel’i arama
    Genel

    Telekulağı nasıl tesbit ettik?
    Faruk ÇAKIR

    Doğru konuşan rektör
    Risale-i Nur'dan

    Bizi geri bırakan altı hastalık
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Nurenda Yaşar

    Bir zillet hali: Mânevî dilencilik
    Genel

    Demokrasi yoksa korku kök salar
    Genel

    'Sorumluluk bize ait değildir'
    Genel

    Barla Okuma Programı’nı yansıtan aynalar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.