Türkiye Kupası 5.eleme turu eşleştirmeleri belli oldu

Futbolda Türkiye Kupası 5. eleme turu müsabakalarının kura çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. Kura çekiminde Galatasaray Kulübünden temsilcinin yer almaması dikkati çekti. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak bu etapta, 4. eleme turunu geçen 28 takımın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor yer alacak. Seribaşı takım uygulamasının bulunduğu bu turda ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık'ta, rövanş müsabakaları ise 18, 19 ve 20 Aralık'ta oynanacak. Türkiye Kupası 5. eleme turunda eşleşmeler şöyle: Antalyaspor-Darıca Gençlerbirliği Sivas Belediyespor-Trabzonspor Çaykur Rizespor-Balıkesirspor Baltok Nazilli Belediyespor-Göztepe Gençlerbirliği-Hatayspor Adana Demirspor-Medipol Başakşehir Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor Altay-Kayserispor Ümraniyespor-1461 Trabzon Menemen Belediyespor-Kasımpaşa Fenerbahçe-Giresunspor Fatih Karagümrük-Akhisarspor Aytemiz Alanyaspor-Kahramanmaraşspor Bodrum Belediyesi Bodrumspor-MKE Ankaragücü Evkur Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor Keçiörengücü-Galatasaray AA

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