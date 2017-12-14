"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

Türkiye Kupasında son 16 turuna çıkan takımlar

14 Aralık 2017, Perşembe 23:50
Türkiye Kupası, 5. turunda rakiplerine üstünlük sağlayan Antalyaspor, Bursaspor, Boluspor, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Gençlerbirliği, Teleset Mobilya Akhisarspor, Bucaspor, Osmanlıspor, Akın Çorap Giresunspor, Fenerbahçe, Kayserispor, İstanbulspor, Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir son 16 turuna yükseldi.

Türkiye Kupası'nda son 16 tur eşleşmeleri, yarın yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

AA

Etiketler: türkiye, türkiye kupası
Okunma Sayısı: 80
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    290. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin'den ABD'ye 'Mahmud Abbas' tepkisi

    İsrail ziyaretinin ertelendiği iddiası

    Yeni bir strateji şart

    Mahkûm oldum diyorum, inanmıyorlar

    Prof. Dr. Ümit Meriç: İstanbul'un tespit edilmiş 39 ismi var

    Kemalizm konferansına katılım dayatması

    Hareketli dakikalar: ABD ile Rus uçakları arasında "it dalaşı"

    16 Filistinli daha yaralandı; İsrail'in hukuksuz gözaltıları devam ediyor!

    Cenevre 8 görüşmelerinde sonuç: Başarısızlık

    Topal Hafız’a tahliye

    Bakan Arslan adıyla 'dolandırıcılık' uyarısı!

    Zarrab'dan sonra Hakan Atilla da konuşacak

    İslamiyet-Hristiyanlık Zirvesi'nden ortak ''Kudüs'' açıklaması

    Kalın: Amerika'nın kararına bir misilleme olarak görülmemeli

    Facebook'tan 'Kudüs anketi' özrü

    Akar'dan Irak Genelkurmay Başkanı ve ABD'li komutanlarla önemli görüşme

    Putin: En çok Türkiye etkilendi

    Başepiskopos Bekçiyan: Kudüs için ortak gayret gerekli

    Rusya'nın üs talep ettiği iddiası ile ilgili Çavuşoğlu'dan S-400 açıklaması

    Gedikli, 'koltuk' mesajıyla istifa etti

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Mahkûm oldum diyorum, inanmıyorlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Eşref Edib ve siyasî görüş farklılığı
    Şemseddin ÇAKIR

    Ahir zaman alametleri ve bazı kendini bilmez hocalar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İİT zirvesi
    Genel

    Yeni bir strateji şart
    İbrahim ERSOYLU

    Darbelerin tahripkâr sonuçları
    Faruk ÇAKIR

    Risale-i Nur’dan korkmayın!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Fransız diplomasisi yol ayrımında
    Süleyman KÖSMENE

    İslâm birliğine giden zorlu dönemeç

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.