Türkiye Kupasında son 16 turuna çıkan takımlar

Türkiye Kupası, 5. turunda rakiplerine üstünlük sağlayan Antalyaspor, Bursaspor, Boluspor, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Gençlerbirliği, Teleset Mobilya Akhisarspor, Bucaspor, Osmanlıspor, Akın Çorap Giresunspor, Fenerbahçe, Kayserispor, İstanbulspor, Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir son 16 turuna yükseldi.

Türkiye Kupası'nda son 16 tur eşleşmeleri, yarın yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. AA

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