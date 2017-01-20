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20 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Türkiye, satrançta dünyanın en iyileri arasına girdi

20 Ocak 2017, Cuma 11:35
Türkiye, Dünya Satranç Olimpiyatı'nda elde ettiği başarıdan dolayı "2017 Dünya Takımlar Satranç Şampiyonası"na doğrudan katılma hakkı kazandı.

"Türk satrancının uluslararası arenada gösterdiği başarılar gururumuz olmaya devam ediyor" diyen Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, "A Milli takımımızın Dünya Takımlar Satranç Şampiyonası'nda yarışması, Türk satrancında bir dönüm noktası niteliği taşıyor" şeklinde konuştu.

EN İYİLERİN MÜCADELESİ NEFES KESECEK

Rusya'nın Khanty-Mansiysk şehrinde 16-28 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyona tek turlu döner turnuva şeklinde oynanacak. Tekli yıllarda düzenlenen "Dünya Takımlar Satranç Şampiyonası", dünyanın en iyilerinin zorlu ve çekişmeli müsabakalarına sahne oluyor. Şampiyonaya kıta şampiyonları ve olimpiyatta başarılı olan takımlar doğrudan katılım hakkı kazanıyor. Türkiye şampiyonaya, 42'inci Dünya Satranç Olimpiyat Oyunlarında 6'ncı olarak kazandığı tarihi zaferle katılma hakkı kazandı. 

Şampiyonada Türkiye bu yıl, Dünya Takımlar Şampiyonu Çin, Amerika Şampiyonu Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Şampiyonu Rusya, Afrika Şampiyonu Mısır, Asya Şampiyonu Hindistan, Avrupa İkincisi Ukrayna, Olimpiyat Beşincisi Norveç ve Yedincisi Polonya A Milli Takımları ile mücadele edecek. Şampiyonada Türkiye beş sporcudan oluşacak A Milli Satranç Takımı ile temsil edilecek. 

Türkiye, dünya satranç otoritelerinin de yakından takip ettiği bu organizasyona, daha önce 2009 yılında Bursa'da, 2013 yılında Antalya'da düzenlenen şampiyonalarda ev sahibi sıfatıyla katılmıştı. Türk Milli takımı olimpiyatta elde ettiği bu başarıyla tarihinde ilk defa dünyanın en iyileri arasında yer alarak, 2017 Dünya Takımlar Satranç Şampiyonası'nda doğrudan mücadele etme hakkına sahip oldu. FIDE'de kayıtlı toplam 188 ülke yer alıyor.

"SATRANÇTA DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINDAYIZ"

Son yıllarda elde edilen başarılarla Türk satranççılarının, Türk satrancının adını dünyaya duyurduklarını kaydeden Gülkız Tulay, gelinen noktayı şu sözlerle değerlendirdi: "Türkiye artık satranç sporunda dünyanın en iyileri arasında yerini aldı. 2017 Dünya Takımlar Satranç Şampiyonası'nda yarışacak olmamız bunun en anlamlı göstergesidir. 42'inci Dünya Satranç Olimpiyat oyunlarında elde edilen tarihi zafer A Milli Takımımızın bu şampiyonaya ilk defa ev sahibi sıfatı taşımadan doğrudan katılımımızı da sağladı. Hedeflerimiz büyük. Türkiye'yi hak ettiği noktaya taşımaya kararlıyız. 

Türkiye, şampiyonalarda kazandığımız madalyalarla, kupalarla, başarılı organizasyonlar ve hedef kitlelere yönelik projelerle Avrupa Parlamentosu'nda örnek gösterilen bir ülke haline geldi. Türk satrancının son yıllardaki gelişimi ve başarısı dünya ve Avrupa satranç otoriteleri tarafından da takdir ediliyor. Türkiye'nin artık 'Satranç Ülkesi' olarak anılmaya başlamasından mutluyuz.

TSF olarak uluslararası arenada tarihi başarılara imza atarken bir yandan da Türkiye'nin en büyük organizasyonunu Antalya'da düzenliyoruz. Türkiye'nin 81 ilinden 7'den 77'ye binlerce sporcumuzun yarıştığı, ailelerimizin de katıldığı Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonaları 22 Ocak Pazar günü başlıyor. TSF olarak satranç sporunu Türkiye'de her geçen gün daha da ileriye taşımaya, Türkiye'yi satranç sporunun evrensel değerleri ve ışığı ile aydınlatmaya devam edeceğiz."

DHA

Etiketler: satranç
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