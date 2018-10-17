UEFA Uluslar Ligi heyecanı: 4. hafta, 9 maçla tamamlandı

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 karşılaşma oynandı.

Avrupa futbolunun iki büyük takımının karşı karşıya geldiği A Ligi 1. Grup maçında Fransa, Almanya'yı konuk etti. Almanya, Kroos'un 14. dakikada penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. 62. dakikada skoru eşitleyen Griezmann, 80. dakikada kullandığı penaltıyı da gole çevirerek Fransa'nın sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı. Üç maçtan bir puan çıkarabilen Almanya'nın finallere gitme şansı kalmadı. B Ligi 1. Grup'ta konuk ettiği Çekya'yı 1-0 yenen Ukrayna ise A Ligi'ne yükseldi. Öte yandan Fenerbahçe'nin Makedon oyuncusu Eljif Elmas, takımının Ermenistan'a 4-0 yenildiği maçta, 57. dakikada girdiği sahayı, 90+3'üncü dakikada kırmızı kart görerek terk etti. AA

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