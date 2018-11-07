VAR’da en çok Çakır'ın kararları konuşuldu

SPOR KAMUOYUNDA “VAR” DEĞİL, SİSTEMİN YANLIŞ KULLANIMI ELEŞTİRİLİYOR. “VAR”IN TÜRKİYE’DE UYGULAMAYA GEÇMESİ İLE BİRLİKTE HAKEMLER ARASINDA EN ÇOK CÜNEYT ÇAKIR’IN KARARLARI TARTIŞILDI.

Sosyal CRM ve sosyal veri analizi şirketi Adba International, The Brand Age Dergisi için 1 Haziran 2018 - 15 Ekim 2018 aralığını baz alarak hazırladığı raporda Türk futbolunun gündeminden düşmeyen VAR sistemi hakkında sosyal medya kullanıcılarının konuşmalarını analiz etti. Çalışma VAR sistemi ile birlikte anılan hakemlerin, futbolcuların ve kulüplerin sosyal medyaya nasıl yansıdığını ortaya koydu. Ülkemizde ilk kez 05.08.2018 tarihinde Galatasaray–Akhisar TFF Süper Kupa finalinde uygulanmaya başlanan VAR sistemi, Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası esnasında futbolseverler tarafından oldukça yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Sistem, Süper Ligi’nin başlamasıyla birlikte ülkemizde de en çok konuşulan konular arasında yer aldı. 1 Haziran–4 Ağustos aralığındaki lig öncesi dönemde taraftarlar uygulama hakkında sosyal medya üzerinden %73.3 oranında negatif paylaşım yaparken, VAR’ın Türkiye’de uygulamaya geçmesi ile birlikte negatif konuşulmaların sayısının artarak %88.1’e yükseldiği ortaya çıkıyor.

En çok penaltı kararları eleştirildi

Sosyal medya kullanıcılarının eleştirdiği pozisyonların başında %41.8 ile penaltılar geliyor. İkinci sırada %30.7 ile gol konuşmaları, üçüncü sırada ise %17.1 ile ofsayt kararları yer alıyor. Taraftarların en az bahsettiği konunun ise %10.4 ile kırmızı kart olduğu görülüyor.

TANSİYONUN ZİRVE YAPTIĞI MAÇLAR

VAR Sistemi ile ilgili sosyal medyada yapılan konuşmaların arttığı dönemlere bakıldığında, ligin ilk haftası Fenerbahçe’nin Bursaspor’u konuk ettiği maç, Beşiktaş’ın evinde Antalyaspor’a mağlup olduğu maç ve Beşiktaş-Yeni Malatya maçı öne çıkıyor. Rapora göre sosyal medyada VAR tansiyonun en çok arttığı ve konuşulduğu günün ise Konyaspor–Beşiktaş maçının oynandığı gün olduğu görülüyor. Özellikle Mete Kalkavan’ın maç esnasında VAR odasında tepki verdiği video, sosyal medyada taraftar arasında büyük bir gündem oluşturuyor. Taraftarların VAR hakkında konuştuğu öne çıkan paylaşımlara bakıldığında, en çok etkileşime sahip içeriklerin spor yorumcuları, futbolcular ve taraftar gruplarının hesaplarına ait içerikler olduğu görülüyor. hakkındaki içerikler olduğu görülüyor.

SPORSEVERLER HAKEM ÜMİT ÖZTÜRK’E GÜVENİYOR



Analize göre, VAR uygulaması ile birlikte en çok bahsedilen hakemler incelendiğinde, en yüksek konuşulma oranının Dünya Kupası’nda da görev alan Cüneyt Çakır hakkında yapıldığı görülüyor. Cüneyt Çakır, VAR ile ilgili içeriklerde hakemler hakkında yapılan tüm konuşulmaların %29.9’una sahip. Fenerbahçe–Medipol Başakşehir maçında VAR sistemindeki arıza nedeni ile VAR’a bakılamaması, maçın hakemi Ali Palabıyık’ı sosyal medyanın gündemine taşıyor ve Palabıyık, Cüneyt Çakır’ı takip ederek hakem konuşulmalarında %15.1’lik bir orana sahip oluyor. Sosyal medya kullanıcıları VAR eleştirilerindeMete Kalkavan’dan %11.2, Fırat Aydınus’dan ise %8.5’lik oranla bahsediyor. Konuşmaların negatif-pozitif değerlendirilmesi yapıldığında Özgür Yankaya’nın %87 ile en fazla negatif konuşulma oranına sahip olduğu görülüyor. Eleştiri oklarından en az pay alan hakemin ise %30 ile Ümit Öztürk olduğu görülüyor. Öte yandan taraftarların eleştirilerinin VAR sistemine değil, sistemin kullanımına yönelik olduğu görülüyor. Yapılan konuşmaların %39.5’inde hakemlerin bağlı olduğu Merkez Hakem Kurulu (MHK), %60.5’inde ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yer alıyor.