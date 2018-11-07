"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

VAR’da en çok Çakır'ın kararları konuşuldu

07 Kasım 2018, Çarşamba 00:48
SPOR KAMUOYUNDA “VAR” DEĞİL, SİSTEMİN YANLIŞ KULLANIMI ELEŞTİRİLİYOR. “VAR”IN TÜRKİYE’DE UYGULAMAYA GEÇMESİ İLE BİRLİKTE HAKEMLER ARASINDA EN ÇOK CÜNEYT ÇAKIR’IN KARARLARI TARTIŞILDI.

Sosyal CRM ve sosyal veri analizi şirketi Adba International, The Brand Age Dergisi için 1 Haziran 2018 - 15 Ekim 2018 aralığını baz alarak hazırladığı raporda Türk futbolunun gündeminden düşmeyen VAR sistemi hakkında sosyal medya kullanıcılarının konuşmalarını analiz etti. Çalışma VAR sistemi ile birlikte anılan hakemlerin, futbolcuların ve kulüplerin sosyal medyaya nasıl yansıdığını ortaya koydu. Ülkemizde ilk kez 05.08.2018 tarihinde Galatasaray–Akhisar TFF Süper Kupa finalinde uygulanmaya başlanan VAR sistemi, Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası esnasında futbolseverler tarafından oldukça yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Sistem, Süper Ligi’nin başlamasıyla birlikte ülkemizde de en çok konuşulan konular arasında yer aldı. 1 Haziran–4 Ağustos aralığındaki lig öncesi dönemde taraftarlar uygulama hakkında sosyal medya üzerinden %73.3 oranında negatif paylaşım yaparken, VAR’ın Türkiye’de uygulamaya geçmesi ile birlikte negatif konuşulmaların sayısının artarak %88.1’e yükseldiği ortaya çıkıyor.

En çok penaltı kararları eleştirildi

Sosyal medya kullanıcılarının eleştirdiği pozisyonların başında %41.8 ile penaltılar geliyor. İkinci sırada %30.7 ile gol konuşmaları, üçüncü sırada ise %17.1 ile ofsayt kararları yer alıyor. Taraftarların en az bahsettiği konunun ise %10.4 ile kırmızı kart olduğu görülüyor.

TANSİYONUN ZİRVE YAPTIĞI MAÇLAR

VAR Sistemi ile ilgili sosyal medyada yapılan konuşmaların arttığı dönemlere bakıldığında, ligin ilk haftası Fenerbahçe’nin Bursaspor’u konuk ettiği maç, Beşiktaş’ın evinde Antalyaspor’a mağlup olduğu maç ve Beşiktaş-Yeni Malatya maçı öne çıkıyor. Rapora göre sosyal medyada VAR tansiyonun en çok arttığı ve konuşulduğu günün ise Konyaspor–Beşiktaş maçının oynandığı gün olduğu görülüyor. Özellikle Mete Kalkavan’ın maç esnasında VAR odasında tepki verdiği video, sosyal medyada taraftar arasında büyük bir gündem oluşturuyor. Taraftarların VAR hakkında konuştuğu öne çıkan paylaşımlara bakıldığında, en çok etkileşime sahip içeriklerin spor yorumcuları, futbolcular ve taraftar gruplarının hesaplarına ait içerikler olduğu görülüyor. hakkındaki içerikler olduğu görülüyor. 

SPORSEVERLER HAKEM ÜMİT ÖZTÜRK’E GÜVENİYOR

Analize göre, VAR uygulaması ile birlikte en çok bahsedilen hakemler incelendiğinde, en yüksek konuşulma oranının Dünya Kupası’nda da görev alan Cüneyt Çakır hakkında yapıldığı görülüyor. Cüneyt Çakır, VAR ile ilgili içeriklerde hakemler hakkında yapılan tüm konuşulmaların %29.9’una sahip. Fenerbahçe–Medipol Başakşehir maçında VAR sistemindeki arıza nedeni ile VAR’a bakılamaması, maçın hakemi Ali Palabıyık’ı sosyal medyanın gündemine taşıyor ve Palabıyık, Cüneyt Çakır’ı takip ederek hakem konuşulmalarında %15.1’lik bir orana sahip oluyor. Sosyal medya kullanıcıları VAR eleştirilerindeMete Kalkavan’dan %11.2, Fırat Aydınus’dan ise %8.5’lik oranla bahsediyor. Konuşmaların negatif-pozitif değerlendirilmesi yapıldığında Özgür Yankaya’nın %87 ile en fazla negatif konuşulma oranına sahip olduğu görülüyor. Eleştiri oklarından en az pay alan hakemin ise %30 ile Ümit Öztürk olduğu görülüyor. Öte yandan taraftarların eleştirilerinin VAR sistemine değil, sistemin kullanımına yönelik olduğu görülüyor. Yapılan konuşmaların %39.5’inde hakemlerin bağlı olduğu Merkez Hakem Kurulu (MHK), %60.5’inde ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yer alıyor.

 

Etiketler: cüneyt çakır, var
Okunma Sayısı: 68
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Netanyahu - Putin görüşmesi iptal oldu

    Gözlere şifa: Bal kabağı

    Galatasaray, Schalke 04'e 2-0 mağlup oldu

    Erdemli açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı

    Kriz derinleşiyor

    İşgale meydan okuyor

    Oy verme işlemi devam ediyor: Dünyanın gözleri ABD'de ara seçimlere odaklandı

    Güleçyüz, Furkan Vakfı’nın sorularını cevapladı: İnsanları terörle suçlamak bu kadar kolay olmamalı

    Liyakat ve ehliyette açmazlarımız var

    Kalın: İhtiyatla karşılıyoruz, geç kalmış bir şeydir

    Firmalar fiyatlandırma yapamıyor... Kampanyalar işe yaramadı!

    Bir göçmen trajedisi daha: 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı!

    ABD kritik ara seçimler için sandık başında

    Meclis’te köprü - otoyol tartışması: Sürekli borç alıp faiz ödüyoruz

    Bir açılışa 11 kapanış

    ABD'den teröristler hakkında bilgi verene ödül vereceğiz açıklaması

    Putin: Silah ihracatımız üçüncü ülkeleri hedef almıyor

    AB Sözcüsü'nden Suudi Arabistan'a: Türkiye ile işbirliği yapın

    Abdullah Tivnikli ebedi yolculuğuna uğurlandı

    'İslam geleneğinde siyasetin temeli ahlaktır'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kriz derinleşiyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İsmail Karakuyu ve Abdullah Nişancı
    Cevher İLHAN

    Yürütmenin yargıya müdahalesiyle
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdil YILDIRIM

    Şaban Döğen’i rahmetle anarken
    Genel

    Erdemli açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mert, fazilet sahibi bir kişilik arıyorum
    Süleyman KÖSMENE

    Mürted için hürriyet prensibi işletilir mi?
    Risale-i Nur'dan

    Allah’ın rızası, Resûlullaha (asm) tâbi olmakta
    Raşit YÜCEL

    Risalelerin basımı nasıl yapıldı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.