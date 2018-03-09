Yıldız basketbolcu, Barcelona'nın yıldızı Messi'yi değerlendirdi

Golden State Warriors forması giyen Curry, "Messi ile ortak noktamız, spor dallarına getirdiğimiz yenilikçilik ile bir sonraki nesli kendisini zorlama konusunda etkilemeye çalışmak." dedi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors forması giyen Stephen Curry, Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile ortak yanlarının yenilikçilik ve bir sonraki nesli kendisini zorlama konusunda etkilemeleri olduğunu söyledi.

Batı Konferansı'nda 11 Mart Pazar günü Minnesota Timberwolves ile oynayacakları maç öncesinde yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki basketbolcu, Barcelona'nın yıldızı Messi ile ilgili olarak "Onun yaptığı işte, zekası ve yeteneği çok büyük önem taşıyor. Messi ile ortak noktamız, spor dallarına getirdiğimiz yenilikçilik ile bir sonraki nesli kendisini zorlama konusunda etkilemeye çalışmak." ifadelerini kullandı.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki izleyiciler için her pazar günü erken saatte yayınlanan "NBA Sundays" maçında son şampiyon Golden State Warriors, TSİ 22.30'da Minnesota Timberwolves ile karşılaşacak.