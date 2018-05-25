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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Evlilik görüşmelerinde sınır ve ölçüler

Süleyman KÖSMENE
25 Mayıs 2018, Cuma
İsmi mahfuz okuyucumuz: “İlahiyat öğrencisi bir kardeş diyor ki (Ailesi de aynı düşüncede): Bizim kültürümüzde nişanı bozmak çok kötü karşılanıyor. O yüzden nişan yapmadan talip olan kişiyi çok iyi tanımak gerekiyormuş. İlahiyat hocaları alt sınır olarak 3 defa görüşülmesi gerektiğini söylüyorlarmış. Üst sınır yok. Veya nişan olmadan 5-6 ay tanımak gerekiyormuş. Bu tanıma süresi flört olmuyormuş. Bu görüşler sağlıklı mı?”

GÖRÜŞMELER SU-İ İSTİMALE AÇIK OLAMAZ   

Bu görüşler sağlıklı olsaydı her halde sormazdınız! Çünkü sağlıklı bir görüşü sormaya gerek kalmadan vicdan onu tanır, ruh onu benimser, kalp onu ötelemez, hiss-i zahirî onu itelemez. Vicdan tamam dememişse, ruh benimsememişse, kalp içine sindirmemişse, hiss-i zahirî bunu dışlamışsa… O şeyin meşrûluğu tartışılır.

Günahta genel bir karakter vardır: Günah ya da şer’î olmayan görüş vicdanı tırmalar durur, içinize sinmez, kalbi huzursuz eder, ruh bundan bîzar olur.

Nişanlılık adayı gençlerin, henüz nişanlanmadan, birbirini tanımak için görüşmelerinde sayı zikretmenin sünnete uygun tarafı yoktur. Alt sınır üç, üst sınır yok gibi bir söylem İslâm’ın nezahetine, toplumun nezaketine, gençlerin fetanetine, ailelerin hassasiyetine uymaz. Sadece meseleyi sulandırmaya yarar. Lâkaytlığa götürür. Bunu İlahiyat hocalarının savunmuş olması ayrıca bir garabettir.

Görüşmelerde beş altı ay gibi uzun süre olmaz. Bu süre su-i istimale açıktır. Öncelikle beş altı ay görüştükten sonra işler istendiği gibi gitmemişse, olumsuz sonuçlanmışsa bu durum kızın haysiyetini incitecektir. Bu durum nişan bozmaktan daha ağır bir sonuçtur. Ayrıca böyle uzun görüşme dönemi, toplumun ahlâk, edep ve mahremiyet anlayışını zedeler.

ALT SINIR VE ÜST SINIR   

Bu tür görüşmelerde dikkat edilecek hususlar vardır. Atlanırsa, iş ciddiyetini ve meşrûiyetini kaybeder. Meselenin temelinde bir hadis olduğu doğrudur. Peygamber Efendimiz (asm) evlenmek isteyen Muğire bin Şube’ye (ra): “Ona bak! Bu, uyum ve anlaşmanız için gereklidir.”1 buyurmuştur.

Bu bakmada bir alt sınır ve üst sınır olmalıdır, evet. Fakat bu sınırlar su-i istimale açık şekilde geniş tutulmamalıdır. Bu sınırlar için şunlar söylenebilir:

1- Öncelikle mümkünse bu, gıyabî bir bakıştır. Önce onu tanıyanların görüşleri toz kaldırmadan alınır.

2- Haberli bir görüşme sağlanacaksa, buna ihtiyaç varsa, mümkünse kızın bir yakını nezaretinde ya da bir üçüncü şahsın nezaretinde görüşme sağlanır. Bu üçüncü şahsın bir iki masa ötede beklemesinde sakınca yoktur.

3- İlk ve tek görüşmede kanaat oluşturulmaya çalışılır. Eğer ihtiyaç hâsıl olursa, ciddî olmak şartıyla, mümkünse aynı üçüncü şahsın uzaktan nezaretinde bir görüşme daha sağlanabilir.

4- Görüşmeler iki-üç kişinin dışında saklı tutulur.

SÜRE ASGARÎ TUTULMALIDIR

5- Görüşmelerde yuva kurma niyeti ciddî şekilde belirleyici olmalıdır. “Niyetim yok, ama hele bir bakayım” gibi ciddiyetten uzak bir tavırla görüşme caiz olmaz.

6- Görüşmelerde iki kişinin baş başa kalması ve görüşmenin halvet ortamında sağlanması caiz değildir.

7- Görüşmeler, asgarî bir süre ile ve asgarî müştereklerin öğrenilmesi ile sınırlandırılır.

8- Görüşmelerin amacı evliliği beraber sürdürüp sürdüremeyeceğini tesbit olmalıdır. Bu bakımdan birbirinin dünya görüşleri, zevkleri, tercihleri, alışkanlıkları, huyu, suyu, ahlâkı, boyu, endamı gibi hususlarda bilgi edinmek amaçlı sorular sorulabilir.

9- Görüşmelerde iki taraf birbirine dürüst olmalıdır. Karşı tarafın gözüne girmek için kendini olduğundan iyi göstermek ve yalana tevessül etmek caiz olmadığı gibi, gerçekçi oluyorum derken kendini olduğundan aşağı göstermek de caiz değildir.

10- Görüşmelerde oyalama taktiği güdülmemeli, bir karar oluştuysa da, oluşmadıysa da net olunmalı, karşı tarafın tercihlerine saygılı olunmalı, karşı taraf hiç mübalâğaya gidilmeden olduğu gibi tanımaya çalışılmalıdır.

11- Görüşmeler iki tarafın ailelerinin bilgisi dâhilinde yapılmalı, aileler atlanarak yapılmamalıdır.

12- Görüşmeler, temel konularda fikir uyuşması ve fizikî beğenme olup olmadığı anlaşıldıktan sonra detaylara girilmeden bitirilmeli ve olumlu-olumsuz bir karar verilmeli, karar karşı tarafa nazikâne bildirilmelidir.

GÜNÜN DUÂSI

Allah’ım! Evliliklerimizi rızanla, evlerimizi rahmetinle, yuvalarımızı bereketinle tezyin eyle! Nesl-i atimizi namazını kılanlardan, rızana girenlerden, şefaat-ı Resul’e (asm) erenlerden, Sıratı suhuletle geçenlerden, Cennete asan ile uçanlardan eyle! Âmin.

Dipnot:

1- Tirmizî, Nikâh 5; Nesaî, Nikâh, 17

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