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9 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Şefkat burcunda ism-i Rahîm

Süleyman KÖSMENE
09 Mart 2018, Cuma
İsmail Ünsal: “Rahîm isminin şefkat burcunda (manasında) tecellisinden ne anlayacağız?”

Bir Rahmet Eli

Bediüzzaman Hazretleri bazı yüksek sıfatları bazı esma için bir tezahür ve tecelli alanı olarak zikrediyor. Yahut bazı sıfatları gösteriyor ki, bu sıfatlar ism-i Rahîm namına insanlarla ve hayvanlarla temas halindedirler. Bir dokunuşla insanı insan, hayvanı hayvan kılan bir değerler zincirine sahiptirler. İsm-i Rahîm bir ana çatıdır. Bu ana çatıyı hayatla, canlılarla, insan ve hayvanla buluşturan temel sütundan birisi şefkattir. Veya şefkat, İsm-i Rahîm’in, rahmet namına insanların ve hayvanların imdadına verdiği bir güçtür.  

Yahut şefkat, Rahîm isminin insanlara ve bütün canlılara ulaştığı bir rahmet elidir. Bu sebeple çok güçlüdür. Bu el ile Rahîm ismi insanı insana, insanı hayvana, hayvanı insana ve hayvanı hayvana akraba, dost, kardeş ve arkadaş eylemiştir. 

Sıla-i rahim bu rahmet elinin insanlar arasında dolaşmasıdır. Yani en yakından başlayıp en uzağa kadar kişinin akrabasına, dostlarına, arkadaşlarına ve nihayet bütün insanlığa ve bütün hayvanata iyilik etmesi, şefkat etmesi, yardımcı olması, düşmanına karşı arka çıkması ve elinden tutması Rahîm isminin bir cilvesi olan şefkattendir.  

Şefkatle dost dostuna iyilik eder, düşmanına kötülük etmekten kaçınır, masumun elinden tutar, yavrulara medet eder, acizlerin imdadına yetişir, kendinden aşağıda olanları sever ve onlara yardım eder, kendinden yukarıda bulunanlara saygı ve hürmet eder. Bütün bu fiiller ism-i Rahîm’e ait olan şefkatin aramızdaki cilvelerindendir.

Şefkat Eden Allah’tır

Allah, Müşfik’tir, Rahman’dır ve Rahîm’dir. Esirger, korur, acır, merhamet eder, şefkat eder, bağışlar, sever, lütfeder. Hiç şüphesiz yeryüzünü bir sevgi yumağına çeviren şey, Allah’a ait olan bu güzel sıfatların insanlar dünyasına nüzulünden başka bir şey değildir.   

Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: “Allah, arz ve semayı yarattığı gün, yüz rahmet yarattı. Her bir rahmet göklerle yer arasını dolduracak kadardır. Ondan yeryüzüne tek bir rahmet indirdi. İşte anne, yavrusuna bununla şefkat eder. Vahşi hayvanlar ve kuşlar birbirlerine bununla merhamet ederler. Kıyamet günü geldiği vakit Allah, rahmetine bunu da ilâve ederek (tekrar yüze) tamamlayacaktır.”1

Şefkat ve merhamet duyguları, dünyayı Cennete çeviren ve her canlıda yaratılmış bulunan temel duygulardandır. Bu güzel duygular vesilesiyle canlılar birbirine acır, merhamet eder, şefkat eder, esirger, insaf eder, korur ve bağışlar. Bediüzzaman’ın ifadesiyle, şefkat bütün çeşitleriyle lâtiftir, nezihtir ve pek geniştir. Öyle ki evlâdına şefkat eden bir kişi, bu münasebetle bütün yavrulara, hatta bütün canlılara şefkat eder. Bu vesileyle Rahîm isminin şefkat tecellisini kendi kalbinde yaşamış olur.2

Kadın Şefkat Kahramanıdır

Bediüzzaman kadını şefkat kahramanı ilân ediyor.3 Çünkü kadın fıtrî şefkatiyle çocuklarını güzelce terbiye eder, besler, büyütür, eğitir; böylece evinin, çocuklarının, annesinin, babasının ve kocasının iyilik meleği olur ve büyük sevap kazanır. Kadın aynı şefkatle iman hizmetinde de başarılı olur. 

Rahîm isminin bir burcu olan şefkat bütün kâinatı kucaklayan, her canın ve her canlının bütün ebedî ihtiyacını karşılayan ve tatmin eden ve insanı hadsiz düşmanlarından emin kılan kuvvetli ve büyük bir nurdur. Bu ismin feyzi, insana sonsuz derece huzur verir, insanı ebedî mutlu eder, insana ölümle ölmeyen saadetler yaşatır. Bu ismin feyzi olmazsa insan bütün dünyanın sultanı da olsa, beş paralık huzur bulamaz.4

Dipnotlar:

1- Müslim, Tevbe 21,(2753).

2- B.S.N, Mektubat, Y.A.N, İstanbul, 2007, s. 52.

3- Lem’alar, Y.A.N, Germany, 1994, s. 201.

4- Mektûbât, Y.A.N, Germany, 1994, s. 34.

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