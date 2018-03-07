"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İslâm ve kadına şiddet

Yasemin GÜLEÇYÜZ
07 Mart 2018, Çarşamba
8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle…

Yaşadığımız asır masumlara, özellikle de kadın ve çocuklara yönelik şiddetin her türlüsünün uygulandığı cahiliye dönemi gibi. Gönüllere manevî bir yasaklayıcı yerleştirmeden yapılmaya çalışılan kanunî düzenlemelerle bu vahşetin önünün alınması mümkün değil. Üniversite mezunu zalimleri görünce “oğlum paşa olmuşsun, adam olamamışsın” misali  eğitimin tek başına yeterli olmadığı anlaşılıyor. Sağlam köklü bir ahlâkî eğitim şart!

Değil inançsız insanları, bir çok Müslüman’ı da  önüne katıp savuran bu dehşetli asırda ahir zamanın “derin fitne”leriyle dolu fırtınalarında insan kalabilmek zor. Böyle bir ortamda hayvanî duyguları terbiye etmek, ulvî duyguları geliştirmek emek istiyor, ama mükemmel insan olabilmek de bu gayrete bağlı. 

DUYGU KONTROLÜ

Bütün Peygamberler insanın fıtratına yerleştirilmiş, sınır konulamayan kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye ve kuvve-i şehe- viye gibi duyguları terbiye etmek için gönderilmişler. Bu duyguları kontrol edip  eğitebilmek insanı hayvanlardan ayıran en temel özellik. 

İslâm bir şefkat medeniyeti. Ümmetine karşı çok merhametli olan Peygamberimizin (asm) kadınların hukuku noktasında da çok hassas olduğu bütün kaynaklarda yer alır. Onun hanımlarıyla olan muhabbet ve hürmete dayalı iletişiminden Ahzab, Hucurat, Tahrim Sûreleri’nde de söz edilir. 

Efendimiz (asm) hayatı boyunca bir tek hanımına şiddet, sert sözlü davranmamış, en ufak bir sıkıntı oluşturabilecek cümle kullanmamıştır. 

KRİSTALLER KIRILMASIN

Peygamber Efendimiz (asm) kadınları kristale benzetiyor. Üzerinde tefekkür edilmesi gereken ilginç bir benzetme değil mi? Çok çabuk kırılan, şeffaf ve  ışığın yedi rengini en güzel şekilde yansıtan, kesilip şekil verilmesi sair camlara göre zor bir maddedir kristal. Develeri hızla koşturan bir sahabeye üzerlerinde hanımları taşıdığını hatırlatıyor ve “Yavaş ol. Üstünde kristalleri taşıyorsun, kırılacak” diyor. 

Peygamberimiz (asm) yine başka bir hadisinde, eve geldiğinde aile fertlerinin korkudan nereye saklanacağını bilemedikleri aile reisini “hayırsız” olarak ifade ediyor. 

Bunlar İslâm’da kadına, aileye verilen değeri gösteren çok önemli ifadelerden sadece bir kaçı. 

Hz. Ömer’in de (ra) İslâmiyet’te kadının haklarıyla ilgili çok ilginç bir tesbiti var: “Biz Hz. Peygamberin (asm) zamanında yaşarken kadınlar hakkında bir şey sormaktan, kadınlara bir şey yapmaktan korkardık. Çünkü ne zaman kadınlar hakkında bir şey sorsak anında âyetler iner ve inen âyetler de hep kadınların lehinde olurdu” diyor. 

Bunlar o dönemde sahabelerin kadınlara yaklaşım tarzını anlatan çok net ifadeler.

KONTROLSÜZ DUYGULAR TEDAVİ EDİLİR

Bugünkü medeniyet, öfkeli insanları tedavi edilmeleri gereken fertler olarak görüyor. Çünkü aile içi şiddet olaylarında ya da kişiler arası öfkeye yenilgi durumlarında ortaya çıkan hukukî dâvâlar  mahkemeye aksettiğinde hâkimler tarafından verilen bir ceza var: Öfke kontrol eğitimi almak… Öfkesine mağlûp olup suç işleyen kişilere hâkimler çoğu zaman öfke kontrol eğitimi kursuna gönderiyorlar. Yani duyguları kontrol edebilmek, yerinde ve dozunda kullanabilmek noktasında bir eğitim cezası veriyorlar. 

HÜLÂSA

Aslında öfke kontrol eğitimini köklü bir şekilde peygamberler veriyor. 

Ahirzamanın fitnelerinde insan kalabilmenin yolu, yüz şehit sevabını kazandıran Hatemül Enbiya Peygamberimizin (asm) sünnetine uymaktan geçiyor!

Okunma Sayısı: 279
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Toplumun temeli çatırdıyor

    Duyuru

    Bediüzzaman Paneli 25 Mart'ta

    812 yıl önce katarakt ameliyatı

    Kritik süreçte bir Erdoğan - Putin görüşmesi daha
    📷

    49. yıl coşkusu Ankara'daydı

    Tuz hakkında doğru bilinen yanlışlar
    📷

    İhlas bataryamız her 15 günde boşalıyor

    Demokratik olma kaygısı yok

    Sağlık-Sen çocuk istismarına karşı teklif hazırladı

    Minarelerden ne zaman Allah sözünü duyacağız Adnan Bey?

    TSK'dan "BM Genel Sekreteri Sözcüsünden flaş Afrin açıklaması" paylaşımı

    Yüz binler sorguladı: Şimdi de miras sorgulama yoğunluğu

    Gazeteci Akif Beki: Yargısız infaz mangalarının suratında patlıyor

    Ulema devletten para almamalı

    ‘Arakanlı Müslümanlara zulüm devam ediyor’

    Çocuklarımıza merhameti öğretelim

    Dünyanın ''en zengin'' ismi oldu

    Erdoğan’dan Saadet’e: Güle güle!

    Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan askerimizden acı haber!

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Yara kapanmadı...
    Genel

    Toplumun temeli çatırdıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî: Haksızlığa muhalefet suç olamaz
    Faruk ÇAKIR

    Adalet çökerse, devlet çöker
    Genel

    Tuz hakkında doğru bilinen yanlışlar
    İslam YAŞAR

    Minarelerden ne zaman Allah sözünü duyacağız Adnan Bey?
    Süleyman KÖSMENE

    Cehlimizi örten bir perde: Tesadüf
    Cemil Said Demirdöğmez

    Uyanınız
    Cevher İLHAN

    Anadolu harekâtı için “cihad fetvası”
    📷
    Genel

    49. yıl coşkusu Ankara'daydı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.