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20 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Mahpushane çocukları

Yasemin GÜLEÇYÜZ
20 Haziran 2018, Çarşamba 00:45
0-6 yaş arası 700’ün üzerinde çocuğumuz anneleriyle birlikte hapisteler. Sayıları da gittikçe artıyor. Kimi anneler hakkında daha iddianame bile hazırlanmamış.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nda konuyu dile getiren politikacıların belirttiğine göre:

* Dünyada hiçbir ülkede anneleriyle birlikte hapishane hayatı yaşayan çocuk sayısı bu kadar yüksek değil. Ortadoğu ülkelerinde bile çocuklar üç yaş sonrası hapishanede bulunmuyorlar.

* Çocukların hapishanede minicik elleriyle çizdikleri baba resimleri iç acıtıcı.

* Kadın koğuşlarında 6 yaşına kadar kalan erkek çocuklarda kadınsı davranışlar görülüyor. Cinsel kimlik problemi yaşıyorlar. Oysa ki, bütün dünyada çocukların anneleriyle başbaşa kalabilecekleri ortamlar sağlanıyor ve bütün ailenin bir arada görüşebileceği aylık periyodik bir günleri var.

ÇOCUKLAR, SİYASETLER ÜSTÜDÜR

CHP Milletvekili Gamze İlgezdi’nin yaptığı araştırma neticeleri iç acıtıcı:

* Çocuklu anneler hapishanede dışlanıyor. Konuşmasına izin verilmeyen ve korkutulan çocukların bir kısmı konuşmayı öğrenemiyor. Dertlerini işaret diliyle anlatıyor.

* 0-3 yaş arası çocukların hiçbirinde oyuncak yok. Kreşe 4-6 yaş arası çocuklar gidiyor.

* Çıkan yemekler büyüklere uygun. Ayrı yemek ve ekmek hakları yok.

* Revir günü harici hasta da olsalar revire götürülmeleri yasak. İlâç yazıldığında 2 gün sonra getiriliyor.

* Çocuklar, doktora anneleri yanlarında olmadan götürülüyor.

* Çocuklar fizikî gelişimlerini tamamlayamıyorlar. 3 yaşına geldiği halde yürüyemeyen çocuklar var.

* Çocuk çamaşırlarının yıkanması ciddî bir problem.

İDDİANAME BİLE YOKKEN…

Aile büyüklerinin yanında anne babasının hapisten çıkmasını bekleyen, üzüntüden hastalanıp tedavi gören, açık görüşmelerde üstü inceden inceye aranan, okullardan kayıtları silinen, hain damgası yiyen çocukları hesaba katmıyoruz!

İşin acı tarafı konu görmezden geliniyor. Takip edebildiğimiz kadarıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bu çocuklarla ilgili yaptığı bilimsel bir çalışma yok! “Bu söylemler terör örgütünün işine yarıyor”, “İtibarımız zedeleniyor!” “Merhamete lâyık değiller” “Dışarıdan aldıkları emirlerle doğum yapıyorlar” diyerek konu kapatılıyor.

Hele ki, mecliste başörtülü ya da dindar kimliği öne çıkan kadın milletvekillerimizin konu hakkındaki duyarsızlıkları utanç verici! “Başörtüsüne özgürlük” diyerek başlatılan kadın hareketi, bugünler için miydi? Yazık!

HÜLÂSA

Haklarında iddianame bile hazırlanmamış annelerin, ağzı süt kokan bebeklerin hakları nasıl ödenecek? Bu çocuklar yıllar sonra kara günlerin körpe ruhlarına vurduğu darbeyi atlatabilecekler mi?

Çocuklarımızın geleceğinin siyasetler üstü bir konu olduğunu unutmayalım ve bu tablodan mesul olanlara da hatırlatalım:

Ahirete intikal eden mahpus annelerin de olduğu bir ortamda Mahşerde Mahkeme-i Kübrada savunmanızı nasıl yapacaksınız? 

Karıncaların bile hakkını istediği o dehşetli hesap gününde kul hakkını nasıl ödeyeceksiniz?

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