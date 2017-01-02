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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

2016’dan 2017’ye

Yeni Asya'dan Size
02 Ocak 2017, Pazartesi
Geride bıraktığımız 2016’ya, 2014 Nisan’ının ilk günlerinden itibaren başlatılan keyfî bandrol engeli ve ardından getirilen devlet tekeli ile, Risale-i Nur basımının fiilen engellendiği ve devlet kontrolüne alındığı bir ortamda girmiştik.

Yeni Asya olarak tek başına verdiğimiz hukuk mücadelesiyle alınan bu engeli aşma sürecinin safahatını geçen hafta hatırlatmıştık.

Sonuç olarak, şükürler olsun, yılın ilk ayında bu engel kalktı ve aslına uygun olmak kaydıyla isteyen herkesin Risale-i Nur’u basabilmesinin yolu açıldı.

Ve seneyi, “Nurun bayramı” olarak nitelediğimiz bu müjdeli gelişmenin hatırasına hazırlayıp çıkarma kararı aldığımız özel külliyatı, 2017 Şubat’ında tamamlama hedefiyle kapatıyoruz,

Hatıra külliyatta şimdiye kadar çıkan Asâ-yı Mûsa, Sözler, Sikke-i Tasdik-i Gaybî, Muhakemat, İman-Küfür Muvazeneleri ve Emirdağ Lâhikası’ndan sonra Lem’alar da çok yakın zamanda çıkmış olacak.

Hemen peşinden Mektubat gelecek.

Sonra da kalan diğer eserler.

Takım, Şubat bitmeden tamamlanacak.

İnşaallah.

Eşzamanlı olarak, bilboardlarla külliyat tanıtım kampanyaları da yayılarak devam ediyor. Önce Çorum, sonra Kütahya, Kahramanmaraş, Adana ve son olarak Burdur...

2017’de bu listeye yeni illerin katılmasını bekliyoruz.

Geçen yıl gündemimizi işgal eden bir diğer sıkıntılı konu keyfî resmî ilan kesintileri oldu. Yılın yarıdan çoğunda gerekçe dahi gösterilmeden ilanlarımız kesildi.

Bu keyfîliğe karşı da yine sabır ve müsbet hareket esasları çerçevesinde mukabele ettik ve çok şükür, bu engel de kalktı.

Kesinti sebebiyle karşı karşıya kaldığımız sıkıntıyı elbirliğiyle aşma noktasındaki yoğun gayretlerimiz ise aralıksız devam ediyor.

Bir başka konu, basın kartları konusunda yaşadığımız keyfîlikler oldu. Genel Yayın Müdürümüz Kâzım Güleçyüz’le yazarımız Ali Ferşadoğlu’nun kartları, hukuk çerçevesindeki girişimlerimiz neticesinde, aylar sonra tanzim edilerek kendilerine verildi.

Ancak bazı arkadaşlarımızın kartları hâlâ yenilenmeyi bekliyor. Eski kartları iptal edildiği ve bu sebeple şehir içi ulaşım kartları da geçersiz hale geldiği için mağduriyet yaşayan bu arkadaşlarımızın kartlarının da daha fazla geciktirilmeden verilmesini bekliyoruz.

Bu çerçevede  bir diğer problem de, gazeteciler için tanzim edilen gri pasaport başvurularının OHAL’den bu yana geri çevrilmesi. Kazanılmış haklardan geriye dönüş anlamındaki bu uygulamadan da vazgeçilmesini istiyoruz.

Yeni Asya açısından kayda değer son bir gelişme de, Genel Yayın Müdürümüz Kâzım Güleçyüz’e bir tweet’i, Yazıişleri Müdürümüz ve Çizerimiz İbrahim Özdabak’a bir karikatürü sebebiyle açılan davanın ilk celsede beraatle sonuçlanmış olması.

Yeni Asya’nın hayli zamandır son derece haksız, seviyesiz ve asılsız suçlama, iftira ve ihbarlara hedef yapıldığı bir ortamda bu karar ayrı bir anlam ve değer taşıyor.

2017’nin hizmetlerimizde yeni ve hayırlı gelişme ve hamlelere vesile olması niyazıyla.

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  • CESUR ADAM

    02.01.2017 09:59:58

    Cenab-ı mevlamız yolumuzu açık eylesin.Her türlü insi ve cinni şerlerin şerrinden muhafaza eylesin. Mevlamız iman-kur'an hizmetinde daim ve kaiim eylesin.İstikametimizde muhafaza eylesin. Yanılan,aldatılan kardeşlerimizide uyandırsın..Bu kudsi ve yüce hak davasında geri kalmasınlar. İTTİHAD-I İSLAM ın tesisi için lazım olan ene yi terketmelerini nasip eylesin. Kula kulluk etmenin aşikar ve zımnisinden de muhafaza eylesin. yürü be yeni asya m.yürüüüüüüü . hakikatın gür sesi yeni asya Sen haykırdıkça ehli batıl dönsün zıvanaya

Risale-i Nur Külliyatı

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