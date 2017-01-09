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9 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

2017 Risale-i Nur yılı olsun

Yeni Asya'dan Size
09 Ocak 2017, Pazartesi
Geride bıraktığımız 2016, Risale-i Nur neşriyatına 2014 Nisan’ından itibaren getirilen keyfî bandrol engeli ile devlet tekelinin bertaraf edilip, aslına uygun olmak kaydıyla risale basımlarının önünün açıldığı bir yıldı.

Yeni yıla, hizmet tarihine geçen bu yeni hukuk zaferinin hatırası olarak hazırladığımız ve şimdiye kadar 6 eserini (Asâ-yı Mûsa, Sözler, Sikke-i Tasdik-i Gaybî, Muhakemat, İman-Küfür Muvazeneleri, Emirdağ Lâhikası) çıkardığımız özel külliyatı en kısa zamanda tamamlama kararıyla girdik.

İnşaallah yakında çıkacak olan Lem’alar ve Mektubat’ın ardından Barla ve Kastamonu Lâhikaları, Mesnevî-i Nuriye, İşaratü’l-İ’caz, Şuâlar ve Tarihçe-i Hayat da mümkün olan en kısa zamanda okuyucularımıza sunulmuş olacak.

Bu özel hatıra külliyatın “ekonomik” versiyonu da eşzamanlı olarak tamamlanacak.

Ve sonrasında bizi bekleyen görev, yeni bir külliyat kampanyası ile Türkiye’de güçlü bir Risale-i Nur rüzgârı daha estirmek.

Yeni Asya olarak buna benzer hamleleri geçmiş dönemlerde zaman zaman yaptık.

Meselâ risalelerin gizli basıldığı ve el altından dağıtıldığı dönem, Yeni Asya’nın 1975’te bazı küçük risaleleri kendi amblemiyle basması ile noktalandı.

Bu çıkışıyla Yeni Asya, risaleler üzerindeki “yasak kitap” algısını kırdı ve külliyatın açıktan basılmasının önünü açtı.

Daha sonra yapılan istişarelerle, risale neşriyatının Sözler Yayınevi ile devam etmesi kararlaştırıldı ve Yeni Asya birlik-uyum içinde yine Risale-i Nur’daki hakikatlerin şerh, izah ve tanzimi eksenli yayınlarıyla yola devam etti.

Bir diğer önemli ve tarihî çıkış, 12 Eylül’den sonra 1984’te Sözler Yayınevi adına Cumhuriyet ve Milliyet gibi gazetelere verilen Risale-i Nur ilanları oldu.

Çok ses getiren bu ilanlarla da, o dönemin baskı ortamı dağıtılarak dikkatlerin Risale-i Nur’a çevrilmesi sağlandı.

Bir sonraki hamle, 1990’dan sonra sıfırdan yola devam etmek durumunda bırakılan Yeni Asya’nın külliyatı ayet-hadis mealli, dipnotlu ve lûgatçeli olarak hazırlaması oldu.

Eserlerden istifadeyi kolaylaştıran ve arttıran bu tarz büyük ilgi gördü. Ardından yapılan indeks ilaveleriyle bu format daha da geliştirildi.

Hatıra külliyat, söz konusu son versiyona dair sizden gelen görüş ve teklifler dikkate alınarak şekillendirildi. İndeksler sadeleştirildi, ansiklopedik bilgiler çıkarıldı, kelime yazılımları tekrar tanzim edildi ve tashihler de gözden geçirildi.

Bundan sonra farklı yayınevlerince çıkarılan külliyatlarda nüsha birliğini sağlamak, Osmanlıca külliyat, tercüme çalışmaları gibi yeni projeleri gündeme almamız gerekecek.

Bu arada külliyat tanıtım kampanyalarını yaygınlaştırmaya çalışacağız. Ki, Çorum’la başlayıp Kütahya, Kahramanmaraş, Adana, Burdur ve Eskişehir ile devam eden, Lüleburgaz ve Afyon’un da dahil olmaya hazırlandığını öğrendiğimiz bilboard kampanyası böyle bir projenin ilk adımları.

2017’yi Risale-i Nur yılı yapma hedefinin de.

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