58. yıldönümünün ardından

Bir Bediüzzaman haftasını daha hem yayın, hem de sosyal faaliyet alanlarında son derece hareketli ve verimli çalışmalarla geride bıraktık.

Önce geleneksel 23 Mart broşürlerimizden, Üstadın 58. vefat yıldönümü için hazırladığımız sonuncusu çıktı:

“Bediüzzaman ve gençlik.”

Genç kızlarımızın emeğiyle ortaya çıkan bu çalışma çok daha geniş kapsamlı ve hacimliydi. Ama broşürün ebadıyla sayfa sayısını dergi boyu ve 48 sayfa olarak belirleme zarureti, hazırlanan birçok çalışmayı hariçte bırakma zorunluluğunu beraberinde getirdi.

Broşüre koyacağımız çalışmaları seçerken çok zorlandık. Diğerlerini inşaallah peyder pey gazetede değerlendireceğiz.

Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza tebrik ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İkinci olarak, 23 Mart gazetemizi de yine özel sayı olarak çıkardık. “Her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı vardır” manşetiyle hazırlanan orijinal birinci sayfa tasarımı çok beğenildi. Murat Sayan’ı bir kez daha kutluyoruz.

Sosyal faaliyet olarak, önce 24 Mart Cumartesi günü gazetemizde hanımların bir etkinliği gerçekleşti. “Risale-i Nur’da şahs-ı manevî” konulu panele çok yoğun bir katılım oldu.

Aynı gün, “Hürriyet ve demokrasi ekseninde İslam kardeşliği ve dünya barışı” konulu 13. Risale-i Nur Kongresinin masa çalışmaları yapıldı ve katılımcıların müzakereleriyle sonuç bildirileri hazırlandı.

Ertesi gün de aynı başlıkla düzenlenen panelde önce bildiriler okundu, ardından panel gerçekleşti. Ve konu başlığı çerçevesinde son derece önemli mesajlar verildi.

Panele katılım da her sene olduğu gibi Türkiye’nin hemen her yerinden iştiraklerle çok yoğun oldu. İç ve dış gündemin iyice bunalttığı ruhlar bir kez daha nefes alma imkânı buldu; ümit, şevk ve heyecanlar tazelendi.

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Okur buluşmalarında 2. durak

İlkini önceki Cuma akşamı Ümraniye’de yaptığımız ve geçen hafta Regaib Kandili ile diğer programların yoğunluğu sebebiyle ara verdiğimiz İstanbul okur buluşmalarına yarın akşam Kocasinan’la devam edeceğiz inşaallah. Adres ve irtibat bilgileri, gazetemizde çıkan duyurularda mevcut. Mahal ve civarındaki okurlarımızı bekliyoruz.

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Isparta Mevlidi 13 Mayıs’ta

Bu seneki Isparta Bediüzzaman Mevlidi 13 Mayıs Pazar günü öğle namazını müteakip yine Otogar Camii’nde okunacak. Okurlarımız programlarını ona göre yapsınlar.

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Gazete için çalışmaya devam

Ekonomik ortamın giderek ağırlaştığı ve maliyetlerin de yükseldiği bir süreçte, bayilerde gazete kampanyamızı sürdürmemiz zorlaşıyor. Rahatlamamız ise satışların ve tirajın artmasına bağlı. Okurlarımızın bu noktadaki gayretinin daha da artarak devamını bekliyoruz.