Bir tatilin daha sonuna ve yeni bir hizmet sezonunun açılmasına sayılı günler kala, neşriyat hizmetlerimiz açısından önemli bir toplantıyı önceki haftasonu Barla’da gerçekleştirdik.

Satış ve ciro itibarıyla önde gelen satış mağazalarımızın temsilcileriyle bir araya geldiğimiz toplantıda, gazete, kitap ve dergi neşriyatımızla internet ve sosyal medya yayınlarımızın mevcut durumunu ve daha geniş kitlelere ulaştırılmaları için yapmamız gerekenleri enine boyuna müzakere ettik.

Üzerinde durulan çok önemli konulardan biri, mümkün olan her yerde Yeni Asya ve neşriyatının teşhir, tanıtım ve satışının yapılacağı mağazalar açılmasının gerekliliği oldu.

Bu noktada, özellikle 70’li yıllarda Türkiye’nin her yerinde büyük bir heyecan dalgası estiren “büro açma” seferberliğinin aynı heyecan ve coşkuyla tekrar canlandırılması gereği vurgulandı.

Herkese açık olan ve “ayakkabı ile girilen dershane” olarak vasıflandırılan büro ve temsilciliklerin gazete ve neşriyatımızı dışımızdaki çevrelere tanıtıp duyurma ve birçok insanın yayınlarımızla tanışmasını sağlama noktasında çok büyük hizmetlere vesile olduğu ifade edildi.

Ve bölgelerde pilot iller belirlenerek, oralardaki merkezî ve cadde üstü mekânlarda bu tür yerler açılıp desteklenmesi gereğine dikkat çekildi.

İnşaallah bu çok önemli proje, yeni dönemdeki hizmet gündeminin ön sıralarında yer alacak.

Tanıtım, satış ve pazarlama konularında daha birçok önemli başlığın görüşülüp değerlendirildiği Barla toplantısı, Mayıs umumî temsilciler toplantısında karara bağlanan ve 24 Eylül’de komisyonlarla müessese temsilcilerinin yeni dönem faaliyetlerini birlikte planlayacağı ortak toplantının neşriyat ayağına yönelik bir ön hazırlık çalışması olarak da gerçekleşti.

Katılan ve katkıda bulunan bütün temsilcilerimize teşekkür ediyoruz.

«««

Barla demişken, bir hususu daha ifade edelim. OHAL ortamında yaşananlar, Barla’ya ziyaretçi trafiğini de neredeyse sıfırlamış. Önceki yıllarda bu mevsimde insan kaynayan ziyaret mekânları bu yıl ıssız denecek ölçüde tenha. Bu duruma son verip buraları tekrar canlandırma ve şenlendirme görevi de yine bize düşüyor. Tatil bitmeden mutlaka Barla programı yapalım. Yeni Asya tesisleri ziyaretçilerin hizmetinde.

«««

Arkadaşımız Nur Ener Kılınç’la birlikte aylardır haksız ve keyfî şekilde zindanlarda süründürülen on binlerce masum ve mağdur insana ve dışarıda perişan olan ailelerine yine zehir edilen bir bayramı daha derin bir burukluk içinde idrak ediyoruz.

Cenab-ı Hak bütün masumlara sabır ve dayanma gücü versin; bir an önce bu zulümden kurtulmalarını sağlayacak sebepleri halk etsin; bu zulümlerin sorumlularını da ıslahları mümkünse ıslah, değilse kahru perişan eylesin.