Bediüzzaman haftası

Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak yarım asrı aşkın bir süre önce yola çıkan haftalık İttihad gazetemizin 50., onun günlük versiyonu olarak yayına başlayan Yeni Asya’nın 49. yılı derken, Üstadın bir vefat yıldönümüne de erişmek üzereyiz.

Önümüzdeki 23 Mart Cuma günü 58. vefat yıldönümü.

Yani bu yılın Bediüzzaman haftasına girmiş bulunuyoruz.

23 Mart için hazırladığımız ve gazetemizde günlerdir duyuruları yapılan “Bediüzzaman ve Gençlik” broşürü, bu haftanın en önemli yayıncılık etkinliklerinden biri.

Çoğunluğunu kızlarımızın oluşturduğu gençlerimiz tarafından hazırlanmış olması, bu değerli çalışmaya ayrı bir anlam ve boyut katıyor.

Emeği geçen herkese tebrik ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bediüzzaman paneli

Hafta sonunda da Risale-i Nur Enstitüsü’nün geleneksel kongre ve panellerinden biri var.

Cumartesi günü masa çalışmaları.

Pazar günü de panel.

Konu: Hukuk ve demokrasi ekseninde İslam kardeşliği ve dünya barışı.

Bu konuyu önce akademisyen, yazar, ilim ve fikir adamlarından oluşan bir kadro enine boyuna müzakere edip sonuç bildirilerini hazırlayacak ve bunlar panel öncesi deklare edilecek.

Avukat Kadir Akbaş’ın yöneteceği panelde de Prof. Dr. Ahmet Battal, Prof. Dr. Cihangir İslam, Yrd. Doç. Dr. Veysel Kasar, İslâm Yaşar ve Kâzım Güleçyüz konuşacak.

25 Mart Pazar günü Basın Ekspress yolu üzerinde, Kuyumcukent’in karşısında bulunan Pullman Otel’de saat 14:00’te başlayacak olan panelimize okurlarımızı bekliyoruz.

Panel esnasında kitap sergimiz, gazete ve dergi standımız da olacak.

İstanbul’da okur buluşmaları

Geride bıraktığımız aylarda Almanya ve KKTC dahil 19 yerde gerçekleşen İttihad buluşmaları ve bölge toplantıları vesilesiyle bir-iki yer hariç neredeyse Anadolu’nun her yerinden okurlarımızla bir araya geldik.

Benzer bir programı, birçok ülkeyi geçen nüfusuyla İstanbul için de düşündük ve mahallerdeki okurlarımızla bir araya gelmeyi hedeflediğimiz yeni buluşmalarını gündeme aldık.

Ümraniye’de yoğun bir katılımla gerçekleşen ve son derece verimli geçen ilk buluşmayı diğer semtler takip edecek inşaallah.

Kampanyamız yayılıyor

Bayilerde Yeni Asya kampanyamız devam ederken, billboard, pano, afişlerle tanıtım ve duyuru çalışmalarına katılan illerimize yenileri ekleniyor. Son olarak Kırklareli ve Yalova da bu anlamda güzel ve örnek çalışmalara imza attılar. Tebrik ve teşekkür ediyoruz.

Ve bayiler projemize yönelik gayretlerin hız kesmeden devamını diliyoruz.

İttihad-ı İslâm’ın Arapçası çıktı

Kâzım Güleçyüz’ün İttihad-ı İslâm adlı kitabının İngilizcesinden sonra Arapça tercümesi de Yeni Asya Neşriyat’tan çıktı.

Medrese-i Yusufiyelere dergi

Muharrem Okur’un “Medrese-i Yusufiyelere Bizim Aile ve Genç Yorum” kampanyasına da desteğinizi bekliyoruz.