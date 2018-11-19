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19 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Hizmet Rehberi okumaları

Yeni Asya'dan Size
19 Kasım 2018, Pazartesi
Geçtiğimiz günlerde yaptığımız geniş katılımlı bir değerlendirme ve istişare toplantısında dile getirilen tekliflerden biri, her mahalde Hizmet Rehberi okumalarının organize edilmesi idi.

Bu konuyu 23.8.13’te bu köşede de gündeme taşımış ve şunları yazmıştık:

Üç yıl önce Siyasî Komisyondaki müzakerelerden çıkan bir tavsiye kararı, mümkün olan her yerde yoğunlaştırılmış Beyanat ve Tenvirler dersleri yapılması idi.

Maksat, siyasî tabloyu ve gelişmeleri gelip geçici değişken rüzgârlara göre değil, Risale-i Nur’daki değişmez ölçü ve prensipler ışığında değerlendirme şuurunu pekiştirmekti.

Bu derslerin yapıldığı yerlerde, müsbet tesir ve sonuçları da kendisini gösterdi. Günü birlik ve çoğu zaman kırıcı olabilen polemiklerin yerini, olup bitenleri kuş bakışı bir perspektifle görebilen kuşatıcı bir nazarın kazandırdığı seviyeli ve derinlikli fikir teatileri aldı.

Söz konusu derslerin ara vermeden ve daha da yaygınlaştırılarak devam etmesi lâzım.

Bunlara ilâveten, en kısa zamanda ihdas edilip her yerde bir an önce hayata geçirilmesi gereken özel derslerden biri de Hizmet Rehberi dersleri olmalı.

Şu bir gerçek ki, nazarları ve dikkatleri hizmetten uzaklaştırıp âfâkî meselelere dağıtan sebeplerin yoğun şekilde üzerimize çullanıp gündemimizi dünyevîleştirme riskini de beraberinde getirdiği kritik bir dönem ve süreçten geçiyoruz.

İlâveten, hizmetle ilgili konularda yaşanan birtakım dahilî sıkıntılar, maneviyatımızı olumsuz etkileyip hizmetteki şevk ve motivasyonumuzun zayıflamasına, hattâ bazılarımızda tamamen kaybolmasına yol açabiliyor.

Bu gibi hallere karşı iç dünyamızı sürekli tahkim edip aklımızı, ruhumuzu, kalbimizi ve duygularımızı beslemeye ihtiyacımız var.

Risalelerde, özellikle de lâhikalarda, hayatın ve hizmetin akışı içinde gerek şahsî hayatımızda, gerek ailemizde, gerek cemaat bünyesinde, gerekse toplum genelinde ve dünyada karşı karşıya kalabileceğimiz problem, sıkıntı, kriz, engel, tuzak ve tehlikelere dikkatimizi çekip, bunları nasıl aşabileceğimize ışık tutan çok sayıda irşad,  tavsiye, ihtar ve ikaz mevcut.

İhlâs, sadâkat, sebat, metanet, istikamet, fedakârlık, şevk, gayret, uhuvvet, tesanüd, irtibat, istişare, temkin, dikkat, teyakkuz... gibi, hizmet açısından son derece hayatî önem taşıyan prensipleri hep hatırımızda tutup tazelemek ve yola bu manalarla devam edebilmek açısından, bu dersler çok istifadeli olabilir.

Onun için, hizmet erbabına tavsiyemiz, bulundukları hizmet mahallinde münhasıran Hizmet Rehberi’nin müzakereli olarak okunduğu özel dersler ihdas etmeleri veya mevcut rutin ve programlı derslerden birini Hizmet Rehberi dersine dönüştürmeleri. Ya da Hizmet Rehberi eksenli okuma programları tanzim etmeleri.

Bunu bir an önce başlatalım.

Kendi iç âlemimizden başlayarak hizmetlerimizdeki müsbet yansımalarını, daha ilk dersimizden itibaren görmeye başlayacağız.

Herkese verimli ve feyizli okumalar; ihlâs ve istikamet çizgisinde, sebat ve metanet üzere hayırlı ve muvaffakiyetli hizmetler diliyoruz.

Okunma Sayısı: 186
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