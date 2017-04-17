İsimsiz kahramanlara selâm olsun

Kur’an’ın “Nice azlar nice çoklara galiptir” mesajına bu çağda mâsadak olanların başında Nur Talebeleri geliyor.

İhlâs Risalesinde “gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz” olarak nitelenen, ama gayet büyük, ağır ve kudsî bir vazifeyi ihsan-ı İlâhî olarak omuzlarında taşıyan bu bahtiyar cemaatin, sayıca az da olsa manen bir ordu kuvvet ve kıymetinde olduğu, şimdiye kadar defaatle yaşanan tecrübelerle de sabit.

Kıyamete kadar hak üzere sabit olarak hizmetine devam edeceği hadis-i şerifle müjdelenen bu topluluk tamamen İlahî inayete dayanan manevî gücünü ihlâs ve tesanüdü netice veren haklı şûrâlara borçlu.

4 elifi 1111, ayrı ayrı 4’leri 4444 kuvvetine eriştiren meşveretlerin.

İşte Yeni Asya camiası, bu manaları en güzel şekilde yaşayan ve yansıtan örneklerin başında geliyor.

Özellikle son dönemde cereyan eden hadiseler bunun çok açık ispat ve delili.

Bazılarını birlikte hatırlayalım:

Meselâ Risale-i Nur’a getirilen keyfî bandrol engeli ile devlet tekelinin, hukuk zemininde tek başımıza verdiğimiz kararlı mücadele neticesi kalkması.

Ardından, İzmir’deki başta olmak üzere bazı cezaevlerinde Risale-i Nur’a konulan yasakların, konuyu gündeme taşıyan yayınlarımız üzerine kaldırılması.

Keza Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak yaklaşık yarım asırdır hizmetini devam ettiren gazetemize yönelik karanlık algı operasyonlarını gerek yayınlarımız, gerekse son dönemdeki yoğun hukukî ataklarımızla püskürtmemiz.

Bu çıkışlarımızla birçok ezberi ve oyunu bozduğumuz, gün geçip hadiseler netleştikçe daha iyi görülüyor.

Nur’un haksız tutukluluğu sonrasında, başka binlerce masumun da mağdur edilmesine sebep olan, ama estirilen psikolojik terör ve korku ortamında herkesin adeta teslim olup kabullenmek çaresizliğine sürüklendiği Bylock kumpasını yayınlarımızla bozduk ve ona dayandırılan planlar hızla çökmeye başladı.

Hakaret ve iftiralarla sürdürülen seviyesiz ve provokatif saldırılara yaptığımız suç duyuruları da etkili oluyor.

Ve bu noktada verdiğimiz hukuk mücadelesi, aynı zamanda, siyasî müdahalelerle bozulan adalet terazisindeki dengenin tekrar kurulmasına tarihî katkılar sağlıyor.

İstikbal nesilleri yaşadığımız sıkıntılı sürece bu gözle baktıklarında, Yeni Asya’nın yine tek başına verdiği müthiş mücadelenin bir kez daha altın harflerle yazıldığını görecekler.

Bu mücadeleye fiilî ve kavlî dualarıyla kuvvet veren şahs-ı manevînin isimsiz kahramanlarına selâm olsun.

Allah hepinizden razı olsun.

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Bahar toplantısı 20 Mayıs’ta

2017 bahar dönemi temsilciler toplantımız 20 Mayıs Cumartesi günü İstanbul’da gazete binamızda yapılacak. Hizmetlerimizi ve yaza girerken hayata geçirmemiz gereken projeleri müzakere edeceğimiz toplantıya bütün temsilcilerimizi hazırlıklı olarak bekliyoruz.