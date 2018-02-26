İttihad’dan Yeni Asya’ya yarım asırlık coşku

Yeni Asya’nın 49. yılına, birçok hizmet hamlesinin iç içe geçtiği yoğun bir coşku ve heyecan atmosferinde girdik.

İlkini 21 Ekim’de İstanbul’da yaptığımız ve geçen haftaki son durağı olan Kayseri ile, KKTC ve Almanya dahil, 18 farklı mahalde gerçekleşen İttihad buluşmaları, bu heyecan dalgasının altyapısını oluşturdu.

Eşzamanlı olarak Eskişehir’le başlayıp, Tokat, Mersin, Van, İstanbul TÜYAP, Adana, Ankara ve Samsun’la devam eden kitap fuarları, bu dalgaya ayrı bir renk ve çeşni kattı.

21 Şubat haftasına girdiğimizde, kuruluş günümüzde startını verdiğimiz “Bütün bayilerde Yeni Asya” kampanyası gündemimizin en başına oturdu.

Bu kapsamda Şanlıurfa, İzmir, Tokat, Kütahya, Malatya, Bursa, Burdur gibi illerimizde billboard, afiş ve pano reklamlarıyla gazetemiz kitlelere duyuruldu.

Bu illere her gün yenileri ekleniyor.

Keza uzun yıllar sonra Fox TV, CNN Türk, NTV ve Halk TV gibi kanalların ekranlarında Yeni Asya’nın tanıtım reklamları yayınlandı.

TRT ve A Haber ise, reklamlarımızı yayınlamaktan son anda gerekçesiz veya keyfî gerekçelerle vazgeçti.

Takdirini okurlarımıza bırakıyoruz.

Bu arada gazetemizde kayda değer yenilikler yaptık.

Sayfa sayımız 20’ye çıktı.

Lâhika sayfamızı 2’ye çıkarırken, Ahiret ve Gençlik adıyla yeni sayfalar açtık; Enstitü ve Pazarola sayfalarımızı yeniden başlattık; Aile-Kadın ve Sağlık sayfasını muhtevamıza ekledik ve ayrıca her gün bir tam sayfa bulmaca ile, bu konuda öteden beri bize iletilen ısrarlı taleplere nihayet cevap vermiş olduk.

Muhtevadaki yeniliklerimizden biri de, İslâm Yaşar’ın kaleminden çıkan “Demokrat Başbakan Adnan Menderes” dizi yazısı oldu.

Ve her 21 Şubat’ta vermeyi gelenek haline getirdiğimiz eklerimizin bu seneye ait olan sonuncusu, 2017’deki birinci sayfalarımızı 80 sayfalık bir ilavede bir araya getirip toplu halde sunduğumuz “Manşetlerle 2017” eki oldu.

İlavenin ana başlığı, aynı zamanda tanıtım kampanyamızın sloganıydı:

“Sağduyunun ve vicdanın sesi.”

Özellikle Türkiye başta olmak üzere, bölgemizin ve dünyanın bu sese şiddetle ihtiyacı var.

Çalışmalarımızın hedefi ise, bu sesi, ulaşabildiğimiz her yere duyurmak.

Gayret bizden, tevfik Allah’tan.

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COŞKULU 49. YIL BULUŞMASI

21 Şubat haftasını, Cumartesi akşamı gazetemizde yoğun ve coşkulu bir katılımla gerçekleşen kutlama programıyla taçlandırdık.

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NUR’A TEKRAR GEÇMİŞ OLSUN

357 günlük tutukluluğu tam da 21 Şubat arefesinde gelen tahliye kararıyla son bulan Nur Ener Kılınç’ın aramıza tekrar dönmesi de, sevincimizi katlayan bir müjde oldu. Nur’a, ailesine ve tüm Yeni Asya camiasına yeniden geçmiş olsun diyor ve diğer bütün masumların da bir an önce hak ve özgürlüklerine kavuşmalarını diliyoruz.