"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Kampanya heyecanı

Yeni Asya'dan Size
05 Mart 2018, Pazartesi
49. yılımıza girdiğimiz 21 Şubat günü başlattığımız “Yeni Asya bütün bayilerde” projemiz devam ediyor.

Mevsim şartlarının getirdiği zorluklara rağmen, artan bir şevk ve heyecanla projeye sahip çıkan okuyucularımız, Türkiye’nin dört bir yanında tanıtım kampanyalarını sürdürüyorlar.

Şanlıurfa, İzmir, Tokat, Kütahya, Malatya, Bursa, Trabzon, İzmit, Batman, ve Burdur’dan sonra Bayburt, Konya, Muş, Lüleburgaz gibi il ve ilçelerde de billboard, afiş ve reklam panolarıyla kampanyamız kitlelere duyuruluyor.

Okurlarımız ayrıca, akşam saatlerinde bayileri dolaşıp, kalan gazetelerden imkânları ölçüsünde artı 1, 2, 3 veya daha fazla alarak uygun gördükleri adreslere ulaştırıyorlar.

Bu meyanda gazeteyi tanıtmak istedikleri insanlara bir haftalık, on veya on beş günlük, bir aylık... Yeni Asya aboneliği hediye edenler var.

Yeni Asya tarihinde bu boyutta ilk kez gerçekleşen tanıtım ve tiraj kampanyası, bütün okuyucularımızın sahiplenmesiyle inşaallah başarılı olacak.

Bunun için, okur ve temsilcilerimizle toplantılarımızda hep ifade ettiğimiz tiraj hedefini kalıcı olarak yakalama noktasındaki gayretlerin eksilmeden, tam tersine daha da artarak devamını bekliyor ve rica ediyoruz.

*

49. yıl programımız

24 Şubat Cumartesi akşamı gazetemizde ailecek çok yoğun ve coşkulu bir katılımla yapılan 49. yıl kutlama programımıza, 357 günlük tutukluluğun ardından 20 Şubat akşamı tahliye edilen Nur Ener Kılınç’ın da iştiraki ve konuşması damgasını vurdu.

Konuşmasında, çıktığı cezaevindeki 30 günlük Akif Bebeği, diğer bebekleri, annelerini ve bütün masumları anlatan Nur’un, tutuklandığı ilk günden itibaren kendisine ve diğer masumlara sahip çıkan ve dualarıyla destek veren Yeni Asya camiası için “Bu kadar büyük bir ailem olduğunu orada fark ettim ve hissettim” demesi herkesi duygulandırdı.

Programın devamında söz alan emektarlar da Nur’un tahliyesinden duydukları sevinç ve memnuniyeti davetlilerle paylaştıklarını ifade ettiler.

Nur, cezaevinde olduğu günlerde çıkan ve yine hukuksuz, keyfî bir uygulama ile kendisine verilmeyen Üç Dal Papatya kitabını okurlarına imzaladı.

Nur’un mağdurlara tercüman olan konuşmasının sosyal medya hesaplarımızda yayınladığımız video kaydı da çok yoğun ilgi gördü, on binlerce insana ulaştı; son derece olumlu ve duygulu yorumlara konu oldu.

Programa emeği geçenlere de, konuşmacılara da, misafirlere de teşekkür ediyor, 50. yılda daha geniş bir mekânda, daha yoğun ve coşkulu bir katılımla, çok daha özel bir kutlama programında buluşmayı diliyoruz.

*

49. Yıl programımızı İstanbul’dan sonra Ankara’da da yaptık. Ailecek katılımla gerçekleşip şevke medar olan bu kutlamaya emeği geçenlere teşekkürler.

*

Sıra 23 Mart ekimizde

21 Şubat’tan sonra 23 Şubat ekimiz de hazırlanıyor. “Bediüzzaman ve gençlik” başlıklı ekimiz dergi boyunda olacak. “Bediüzzaman Hazretlerini 58. Vefat yıl dönümünde rahmetle anıyoruz” ilanı vermek isteyen mahaller en kısa zamanda İlan Servisimize bildirsinler.

Okunma Sayısı: 359
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, her zamankinden daha yalnız

    Kampanya coşkusu Anadolu’ya yayılıyor

    Onların muvaffakiyetine çok dua ediyorum

    Son umut: AİHM

    Liderlik için değil, birlik için yarışın

    Devlet milletine zulmedemez

    Alım gücü hızla düşüyor

    Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Her işin başı eğitim

    Şeyh Hadid teröristlerden temizlendi

    İran'da döviz karaborsaya düştü

    Beyin ameliyatına yanlış hastayı aldılar

    Almanya'da 2017’de 950 'İslam karşıtı saldırı' gerçekleşti

    IŞİD'in infazcısı Şanlıurfa'da yakalandı

    “Zalimler için yaşasın cehennem” eskimeyecek bir söz

    Demokrasi zamanı

    Nur hareketini siyaset batağına sokmadık

    AKP'den erken seçim açıklaması

    Salih Müslim PKK mitinginde ortaya çıktı

    Doğu Guta'da sivil ölümleri devam ediyor

    Kamyonetten aslan yavrusu çıktı

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Zulüm ailemize de uzandı
    Genel

    Son umut: AİHM
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yeşilaycıydı; katledildi
    Genel

    Devlet milletine zulmedemez
    İslam YAŞAR

    Onların muvaffakiyetine çok dua ediyorum
    Genel

    KHK’lara 67 bin dâvâ açıldı
    Cevher İLHAN

    Gizli “Suriye plânı” tartışmaları
    Sebahattin YAŞAR

    ‘Vızzzzz!’, ‘Vızzzzz!’ gel de etkilenme!
    Faruk ÇAKIR

    Bediüzzaman’a iftiralar süreci
    Genel

    Herkes için adalet istiyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.