Kampanya heyecanı

49. yılımıza girdiğimiz 21 Şubat günü başlattığımız “Yeni Asya bütün bayilerde” projemiz devam ediyor.

Mevsim şartlarının getirdiği zorluklara rağmen, artan bir şevk ve heyecanla projeye sahip çıkan okuyucularımız, Türkiye’nin dört bir yanında tanıtım kampanyalarını sürdürüyorlar.

Şanlıurfa, İzmir, Tokat, Kütahya, Malatya, Bursa, Trabzon, İzmit, Batman, ve Burdur’dan sonra Bayburt, Konya, Muş, Lüleburgaz gibi il ve ilçelerde de billboard, afiş ve reklam panolarıyla kampanyamız kitlelere duyuruluyor.

Okurlarımız ayrıca, akşam saatlerinde bayileri dolaşıp, kalan gazetelerden imkânları ölçüsünde artı 1, 2, 3 veya daha fazla alarak uygun gördükleri adreslere ulaştırıyorlar.

Bu meyanda gazeteyi tanıtmak istedikleri insanlara bir haftalık, on veya on beş günlük, bir aylık... Yeni Asya aboneliği hediye edenler var.

Yeni Asya tarihinde bu boyutta ilk kez gerçekleşen tanıtım ve tiraj kampanyası, bütün okuyucularımızın sahiplenmesiyle inşaallah başarılı olacak.

Bunun için, okur ve temsilcilerimizle toplantılarımızda hep ifade ettiğimiz tiraj hedefini kalıcı olarak yakalama noktasındaki gayretlerin eksilmeden, tam tersine daha da artarak devamını bekliyor ve rica ediyoruz.

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49. yıl programımız

24 Şubat Cumartesi akşamı gazetemizde ailecek çok yoğun ve coşkulu bir katılımla yapılan 49. yıl kutlama programımıza, 357 günlük tutukluluğun ardından 20 Şubat akşamı tahliye edilen Nur Ener Kılınç’ın da iştiraki ve konuşması damgasını vurdu.

Konuşmasında, çıktığı cezaevindeki 30 günlük Akif Bebeği, diğer bebekleri, annelerini ve bütün masumları anlatan Nur’un, tutuklandığı ilk günden itibaren kendisine ve diğer masumlara sahip çıkan ve dualarıyla destek veren Yeni Asya camiası için “Bu kadar büyük bir ailem olduğunu orada fark ettim ve hissettim” demesi herkesi duygulandırdı.

Programın devamında söz alan emektarlar da Nur’un tahliyesinden duydukları sevinç ve memnuniyeti davetlilerle paylaştıklarını ifade ettiler.

Nur, cezaevinde olduğu günlerde çıkan ve yine hukuksuz, keyfî bir uygulama ile kendisine verilmeyen Üç Dal Papatya kitabını okurlarına imzaladı.

Nur’un mağdurlara tercüman olan konuşmasının sosyal medya hesaplarımızda yayınladığımız video kaydı da çok yoğun ilgi gördü, on binlerce insana ulaştı; son derece olumlu ve duygulu yorumlara konu oldu.

Programa emeği geçenlere de, konuşmacılara da, misafirlere de teşekkür ediyor, 50. yılda daha geniş bir mekânda, daha yoğun ve coşkulu bir katılımla, çok daha özel bir kutlama programında buluşmayı diliyoruz.

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49. Yıl programımızı İstanbul’dan sonra Ankara’da da yaptık. Ailecek katılımla gerçekleşip şevke medar olan bu kutlamaya emeği geçenlere teşekkürler.

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Sıra 23 Mart ekimizde

21 Şubat’tan sonra 23 Şubat ekimiz de hazırlanıyor. “Bediüzzaman ve gençlik” başlıklı ekimiz dergi boyunda olacak. “Bediüzzaman Hazretlerini 58. Vefat yıl dönümünde rahmetle anıyoruz” ilanı vermek isteyen mahaller en kısa zamanda İlan Servisimize bildirsinler.