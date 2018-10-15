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15 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Sıkıntıları yine okurlarımızla birlikte aşacağız

Yeni Asya'dan Size
15 Ekim 2018, Pazartesi 00:03
Zorlu, nurlu ve onurlu yolculuğumuzun 50. yılına hazırlanırken, yine çok çetin şartlarla karşı karşıyayız.

Ekonomik şartların alabildiğine ağırlaştığı bir ortamda, zaten öteden beri var olan sıkıntılarımız iyice katmerlendi.

Dövizdeki bir türlü indiril(e)meyen yükselişe bağlı olarak kâğıt başta olmak üzere maliyetlerimizin katlanarak artması, bizi ciddî şekilde zorlamaya devam ediyor.

Gazetemizin satış fiyatını bir ay geçmeden yapmak zorunda kaldığımız iki zamla 1.5 TL’den 2.5 TL’ye çıkardık.

Kitap fiyatlarını da güncelledik.

Ama yegâne kaynağımız olan ve malûm şartlar sebebiyle, olması gereken seviyenin hayli altına düşmüş bulunan satış ve ilan gelirlerimizle, çarkı döndürmekte çok daha fazla zorlanıyoruz.

Okurlarımızla her fırsatta paylaştığımız bu sıkıntıları nasıl aşabileceğimiz konusunda da hep birlikte kafa yormaya ve çalışmaya devam ediyoruz.

20-22 Temmuz’da Barla’da satış noktası temsilcilerimizle, 8 Eylül’de de Ankara’da genişletilmiş neşriyat komisyonu üyelerimiz ve neşriyat gönüllü okurlarımızla yaptığımız toplantıların ana gündemi bu konulardı.

Köşemizde paylaştığımız üzere, bu toplantılarda öne çıkan fikirlerden biri, mahallerin peşin ve toplu kitap alımı yapmalarıydı. Mahallerimizin bununla ilgili bildirimleri devam ediyor.

Külliyat kampanyalarımız da sürüyor.

Son dönemde gündeme gelen Medresetüzzehra Setini cezaevlerine ulaştırma konusunda, imkân sahibi okurlarımızın sponsorluğunu bekliyoruz.

Keza yaz başında duyurduğumuz özel okuma setlerinin, öğrenciler başta olmak üzere muhatap kitlelerine ulaştırılması için de destek talep ediyoruz.

İmkânı olan okurlarımızın, gazete ve dergi aboneliklerini hediye yoluyla yaygınlaştırma konusuna ilgi ve desteklerini rica ediyoruz.

Manisa ile başlayıp Eskişehir’le devam eden ve büyük ilgi gören kitap fuarlarında, diğer iller de sırada.

Toplantılarımızda kabul gören fikirlerden biri olarak, mümkün olan her yerde bir “satış noktası” açma projemize de sahip çıkılmasını talep ediyoruz.

Kutlular Ağabeyin gazetede yayınlanan hizmet hatıralarında ifade ettiği gibi, bugüne kadarki sıkıntılarımızı hep cemaatle aştık, yine cemaatle aşacağız inşaallah.

Bu noktada “Gazetemizin ilan açığını ferdî ve cemaatî ilanlarla biz kapatalım” diyen İzmitli okurumuz ve yazarımız Ahmet Cemil Çökren’in mesajı, bu desteğin sağlayacağı diğer faydalara şöyle dikkat çekiyor:

“Öncelikle gazeteyi okuyan tebrik veya taziye sahibi çok memnun oluyor, yalnız kalmadığının farkına varıyor.

“İkinci olarak, bu ilan vesilesiyle diğer kardeşlerimizi de gazeteye bu şekilde katkı sağlamaya teşvik ediyor.

“Ayrıca, ilan veren kardeşlerimiz ilanım çıktı mı diye gazeteye bakıyor ve bu, diğer haber ve yazıları okumaya da teşvik oluyor.

“Bu itibarla, tanıdığımız veya tanımadığımız bir Nur Talebesine tebrik veya taziye ilanı verme uygulamasını yaygınlaştıralım diyorum. Keseye göre 30 TL ile 2000 TL arası geniş fiyat seçenekleriyle.”

Bu şuurla neşriyatımıza sahip çıkmaya devam eden fedakâr okurlarımıza tekrar tekrar teşekkür ediyor, “Allah razı olsun” diyoruz.

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