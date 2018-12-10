Yayınlarımızı e-satış mağazamızdan takip ve temin edebilirsiniz

Dijital dünyanın çok hızlı bir şekilde hayatımıza girmesiyle birlikte internet üzerinden kitap satışı da her geçen gün daha fazla önem kazanıyor.

Yeni Asya Neşriyat Satış Pazarlama Koordinatörlüğümüz de çoktandır yaptığı çalışmayı sonuçlandırarak, geçen 1 Kasım’da gazetemizde çıkan haberde duyurulduğu gibi, e-satış mağazasını yeniledi.

Yeni özellikler eklenen e-mağazada gezinip istediğiniz kitap için istediğiniz adette sipariş vermek artık çok daha kolay hale geldi.

Yenilenen ara yüzü ve eklenen yeni modüllerle çok daha verimli ve kaliteli bir hizmetin sunulduğu e-satış mağazamız, başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere Yeni Asya Neşriyat’ın bütün kitaplarına rahatlıkla ulaşabilmeyi sağlıyor.

e-satış mağazamızı gezenler, kampanya ve indirimleri her an sitemizde görme ve takip etme imkânı bulacaklar.

Yeni Asya Neşriyat’ın güncellenen bütün eserlerini ve yeni baskılarını “www.yeniasyakitap.com” da bulabilecek ve kredi kartıyla taksitli olarak temin edebilecekler.

Sitemizi sosyal medya mecralarımızdan da takip edebilir; facebook, twitter ve instagram hesaplarımızla ânında e-mağazamıza ulaşabilirsiniz.

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Gazete dağıtımına yakın takip

24 Kasım’da duyurduğumuz gibi, gazetemizin dağıtımı, diğer bütün gazeteler gibi, Demirören Dağıtım’ın kapanmasıyla birlikte sektördeki tek firma haline gelen Turkuaz Dağıtıma geçti.

Geçiş sürecinde yaşanan aksaklıkları okur ve temsilcilerimizle beraber hep birlikte takip ediyor, sistemin bir an önce oturmasını ve bu sorunların aşılmasını diliyoruz.

Bunun için sıkı takibe devam.

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Takvimlerimiz çıktı

2019 Bediüzzaman ve Yeni Asya Takvimlerimiz, kâğıt ve yayıncılık piyasasındaki malûm sıkıntıların da etkisiyle maalesef bir hayli gecikmeli olarak çıktı. Bu gecikmeyi telâfi etmek için daha yoğun ve seri şekilde çalışmamız gerekiyor.

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50. yıl programımız 24 Şubat’ta

Gazetemizin 50. yılına girişi vesilesiyle düşündüğümüz kutlama programını 24 Şubat Pazar günü, geçen Mart’ta Üstadı anma panelini yaptığımız Pullman Otel’de gerçekleştireceğiz inşaallah.

Programın 50. yıla yakışır bir muhteva ve zenginlikle icra edilmesi için hazırlıklarımız devam ediyor.

Okurlarımızla bir araya geldiğimiz muhtelif zeminlerde, bu seneye mahsus olmak üzere İstanbul’daki gazete ve Üstadı anma etkinliklerini birleştirerek tek bir program halinde gerçekleştirme fikrinin genel kabul gördüğünü tesbit etmiştik.

Ama bu programı bütün bölgelerin merkezî illerinde ayrı ayrı gerçekleştirmeyi de hedefliyoruz.

Yeni Asya rüzgârını Türkiye’nin tamamında estirmek için buna ihtiyaç var.