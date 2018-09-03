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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Yeni hizmet dönemi

Yeni Asya'dan Size
03 Eylül 2018, Pazartesi 00:24
Bir yaz tatili daha bitiyor, ilk ve ortaokullarla liseler ve bazı üniversiteler iki hafta sonra açılıyor. Bu demektir ki, bizim için yeni bir hizmet dönemi ve sezonu başlıyor.

Gazete başta olmak üzere neşriyatımız için yeni hedefler belirleyip ona göre planlamalar yaparak çalışmalarımızı devam ettireceğimiz yeni bir dönem.

Bu dönemde bilhassa gazetemizin tanıtım ve abone çalışmalarına özel bir önem ve ağırlık vermemiz gerekiyor.

Yaşanan hadiseler, içinde bulunulan gerilim ve kaos ortamı, Risale-i Nur’un medyadaki dili olan Yeni Asya’nın hak, adalet, hürriyet, demokrasi ve itidal eksenli duruşuna olan ihtiyacın çok daha şiddetlendiği bir tabloya işaret ediyor.

Ki, malûm gerilimin tırmanışa geçtiği sürecin ilk günlerinde yaptığımız sağduyu ve itidal çağrılarına itibar edilmiş olsaydı, bugün böyle bir noktaya gelmeyebilirdik. 

Aynı şekilde, 15 Temmuz sürecinin başından itibaren yaptığımız tavsiyelerin de gereğine uyulabilseydi, OHAL sürecindeki hukuksuz uygulamalarla sayısı katlanarak yüz binlere ulaşan masumların mağduriyetine yol açan gelişmeler yaşanmazdı.

Biz, çok farklı kesimlerden gelen kasıtlı, ard niyetli, seviyesiz saldırılara, iftira ve karalama kampanyalarına, karanlık algı operasyonlarına hedef olmamıza rağmen, aynı noktadaki kararlı duruşumuzu muhafaza ediyor ve tahribat daha ileri boyutlara taşınmadan adalet ve hakkaniyet çizgisine dönülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz.

İçine sürüklendiğimiz çatışma, gerilim ve kaos ortamından çıkışımız, bu çağrının yetkili ve sorumlu mevkidekilerle toplumda mâkes bulmasına bağlı.

Nitekim, iki yıllık çok problemli ve yaygın mağduriyetlere yol açan uygulamalardan sonra OHAL’in nihayet kaldırılmış olması, bu yolda atılmış önemli bir adım.

Dileğimiz bu adımla paralel olarak Türkiye’nin en kısa zamanda normalleşmesi, hukuk ve demokrasi kriterlerine dönülmesi, sebebiyet verilen çok yönlü mağduriyetlerin giderilmesi.

Bu yöndeki samimî, yapıcı ve ısrarlı çağrı ve çabalarımızı, Risale-i Nur meslek ve meşrebinin Yeni Asya camiası ve şahs-ı manevîsinde en net ifadesini bulan tezahürü ile, yarım asırlık tavizsiz istikrar çizgisinde kararlılıkla sürdürerek, “Çare burada” mesajını bütün dünyaya hep birlikte ilan etmeye devam edeceğiz inşaallah. 

Çetin zorluk ve engelleri yine hep birlikte aşarak.

Seminerlerimiz başlıyor

5. gazetecilik seminerlerimizin hanımlara yönelik olanı bugün başlıyor ve 6 Eylül Perşembe günü sona erecek. Erkeklerin katılacağı etap da 10 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Gençlerimizi yine heyecanla bekliyor ve hepsine başarılar diliyoruz.

Neşriyat toplantısı

8 Eylül Cumartesi günü Ankara’da yapılacak olan Genişletilmiş Neşriyat Komisyonu toplantımıza da bütün neşriyat gönüllüsü arkadaşlarımızı bekliyoruz.

Maalesef şimdi de 2.5 TL

Geçtiğimiz 7 Ağustos’ta gazetemizin satış fiyatını 1.5 TL’den 2 TL’ye çıkarmak zorunda kaldığımızda dolar 5 TL sınırını geçmişti. Sonraki günlerde dolardaki hızlı yükseliş artarak devam etti ve fiyatı 6.5 TL’nin üzerinde seyrediyor. Bu durum 7 Ağustos’taki 50 kuruşluk fiyat artışımızı da eritiverdi. Kâğıt başta olmak üzere girdi maliyetlerimizin katlanarak artmaya devam ettiği ve diğer bazı gazetelerin de fiyatlarını yükselttiği bu anormal süreçte gazetemizin satış fiyatını önümüzdeki günlerde 50 kuruşluk yeni bir zamla 2.5 TL’ye çıkarmak zorunda kalacağımızı üzülerek duyuruyor ve bir kez daha anlayışınıza sığınıyoruz.

Yarım asırlık yolculuğumuzda nice zorluk ve engeli hep birlikte şahs-ı manevî ruhuyla aşarak bugünlere geldik, bugünkü zorluk ve engelleri de aynı sarsılmaz tesanüdle ve çelik gibi bir sebat ve metanetle bertaraf ederek yolumuza devam edeceğiz inşaallah.

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  • İ.Seyda

    3.9.2018 18:33:44

    Allah hizmetlerinizi daim kılsın, Kalemlerinize kuvvet versin inşallah.

Risale-i Nur Külliyatı

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