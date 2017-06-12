2.5 ay sürecek zorlu süreç başladı: İBB'den açıklama yapıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2,5 ay sürecek bakım-onarım çalışmaları gece 00.00'dan itibaren başladı.

Gece dubalarla her iki yönde de çalışmaları için birerer şeridinin kapatıldığı köprüde trafik yoğunluğu görülüyor.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde mevcut asfaltın kaldırılması, çelik tabliye yüzeyinin kumlanması, tabliye izolasyonunun ve yeni asfalt tabakalarının serilmesi ile köprü tabliyesinin her iki ucundaki mevcut genleşme derzlerinin sökülerek yerine yeni derzlerin montajları yapılacaktır. İstanbul halkını en az etkileyecek şekilde azami özen gösterilerek çalışmalar 24 saat, 3 saat vardiya esasına göre yapılacaktır. " denildi.

Çalışmalara, 12 Haziran 2017 bugün başlanacağı ve 31 Ağustos 2017 tarihinde bitirilmesinin planlandığının belirtildiği açıklamada, "Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanmak suretiyle, çalışmalara Asya-Avrupa istikameti kuzey yönünde 1. ve 2. şeritler kapatılarak başlanacaktır. Çalışma süresince trafik akışı Anadolu-Avrupa yönünde 2 şerit, Avrupa-Anadolu yönünde 2 şeritten sağlanacaktır. Söz konusu çalışmalar esnasında gerekli olan tüm emniyet tedbirleri alınacak ve işaretlemeleri yapılacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.