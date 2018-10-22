2 Aylan daha

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23 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

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22 Ekim 2018, Pazartesi 17:25
Muğla’nın Bodrum ilçesi Gümbet sahili açıklarında batan fiber tekneden kurtarılan 20 düzensiz göçmenden 2’si hastanede öldü, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Yürek dağlayan anlar...

Gümbet sahili civarında denizden yükselen “imdat” seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmen taşıdığı belirtilen yaklaşık 6 metrelik “Ela” isimli tekne tamamen sulara gömüldü. Hızla olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri deniz yüzeyinde yardım bekleyenleri botlara alarak, karada hazır ambulanslara aktardı. Kurtarma çalışmaları sırasında karaya çıkarılan ve nefes alamadığı gözlenen 7 yaşlarındaki kız çocuğunu kucaklayan trafik polisi, var gücüyle koşarak yaklaşık 100 metre ileride bekleyen 112 Acil Servis ambulansına yetiştirdi. Polis memuru, sağlık ekiplerince çocuğa uygulanan kalp masajını gözyaşlarıyla izledi. Çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan fiber tekne, Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarıldı.

 

AA

Etiketler: muğla, bodrum, gümbet, göçmen
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