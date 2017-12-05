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5 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor: Saakaşvili Kiev'de gözaltına alındı

05 Aralık 2017, Salı 12:36
Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili başkent Kiev'de gözaltına alındı.

Saakaşvili'nin Kiev'de bulunan dairesine sabah saatlerinde güvenlik güçleri baskın yaptı.

Baskın sırasında 8 katlı binanın çatısına çıkan Saakaşvili, burada güvenlik güçleri ile bir süre tartıştı. Çatının kenarına gelen Saakaşvili, güvenlik güçlerinin kendisine dokunması halinde aşağı atlama tehdidinde bulundu.

Saakaşvili, burada Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'yu eleştiren sözler sarf etti ve bir süre sonra gözden kayboldu.

Saakaşvili'nin taraftarları binanın önünde toplanırken, güvenlik güçleri avukatlarına, müvekkilinin yanına çıkmaları için izin vermedi.

Bina önünde yoğun güvenlik önlemi alan polisle Saakaşvili'nin taraftarları arasında arbede yaşandı.

Daha sonra gözaltına alınan Saakaşvili'nin binadan çıkarılarak, yoğun güvenlik önlemleri altında polis aracına götürüldü. Saakaşvili'nin güvenlik güçlerine direndiği görüldü.

Poroşenko, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmiş ve Yeni Güçler Hareketi Partisini kurarak muhalefete geçmişti.

Saakaşvili, Temmuz 2017'de ABD'de bulunduğu esnada Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun imzaladığı kararname ile vatandaşlıktan çıkarılmıştı.

Muhalefetin de desteğiyle Polonya üzerinden sınırdan Ukrayna'ya pasaport kontrolü olmadan giren Saakaşvili, taraftarları ile Ukrayna Parlamentosu önünde 17 Ekim'den bu yana devam eden protesto eylemleri başlatmıştı.

Ayrıca Gürcistan Başsavcılığı, Ukrayna'dan hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili'nin gözaltına alınmasını ve iade edilmesini istemişti.

Gürcistan vatandaşlığından 4 Aralık 2015'te çıkarılan Saakaşvili, 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor.

AA

Etiketler: ukrayna, saakaşvili
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