21 ilde daha narkotim kurulacak

​Uyuşturucunun sokak boyutuyla mücadelesinde 29 ilde başarılı sonuçlar elde eden narkotimler, 21 ilde daha faaliyete geçecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, kurulduğu 2014 yılından itibaren uyuşturucuyla mücadeleye önemli katkı sağlayan narkotimlerin görev yaptığı il sayısı artırılacak. Halen 29 ilde başarılı operasyonlara imza atan narkotimler, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Batman, Bolu, Çanakkale, Çorum, Düzce, Edirne, Isparta, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Mardin, Muğla, Rize, Sivas, Uşak, Yalova ve Zonguldak'ta 2017 yılının ilk yarısından itibaren faaliyete geçecek. Öte yandan, çalışmalarına 29 ilde devam eden narkotimler ise güçlendirilecek. AA

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