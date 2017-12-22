33 ilde operasyon

Narkotik ekiplerince 33 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 145 zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele ekiplerinin "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.
Narkotik ekiplerince Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Ordu, Sivas, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda 145 kişi gözaltına alındı.
Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
AA