4 sanığa 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ankara Güvenpark'ta gerçekleştirilen bombalı saldırında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 4 sanık için 37'şer kez ağırlaştırılmış hapis cezası talep etti.

Güvenpark'ta 38 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırı davasının iddianamesi tamamlandı. Savcılık, 4 sanık hakkında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklar hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ile 7 bin 518 yıla kadar hapis cezaları talep etti.

Patlamayla ilgili 8'i tutuklu 55 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Murat Kaçan, sanıklardan Mehmet Veysi Dolaşan, İbrahim Halil Demirer, Velat Cin ve Suphi Akbaş hakkında 'adam öldürme' ile 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçlarından 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Aynı sanıklar hakkında ‘344 kişiyi öldürmeye teşebbüs', ‘mala zarar verme' ve ‘patlayıcı madde nakletme' iddialarıyla 7 bin 518 yıla kadar hapis cezası istendi.

Güvenpark'ta 13 Mart 2016 tarihinde düzenlenen bombalı araç saldırısında 2'si saldırgan 38 kişi ölmüş, 19'u ağır 344 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı, TAK üstlenmişti.