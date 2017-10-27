5 yıldızlı otelde feci ölüm

Antalya'da ailesiyle tatil yapan İranlı 6 yaşındaki Parya Aghamohammadhassan Tajer, 4 gün önce konakladıkları otelde, yetişkinlerin kullandığı havuza düştü. Havuzdan çıkarılarak ambulansla hastaneye götürülen Parya, dün akşam öldü.

Olay, geçen pazartesi günü Muratpaşa İlçesi Kundu bölgesinde bulunan beş yıldızlı bir otelin büyüklere ait havuzunda meydana geldi. İran’ın başkenti Tahran’da oturan baba Majıd Aghamohammadhassan Tajer, 4 gün önce, beraberinde eşi ve kızı Parya ile tatillerini geçirecekleri otele geldi. Tatil sırasında çiftin kızı Parya, yetişkinlerin kullandığı havuza düştü. Bir süre havuzda kalan küçük kız, otelde bulunan görevliler ve müşteriler tarafından fark edilip, havuzdan çıkarılarak, ambulansla hastaneye götürüldü. Aşırı su yuttuğu belirtilen Parya, 4 günlük tedavi sürecinin ardından dün akşam saatlerinde can verdi. Ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürülen Parya’nın cenazesinin İran’a gönderileceği belirtildi. DHA

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