8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeni bulundu

Ankara’nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde, Yağlıkara Ailesi'nin en küçük çocukları 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara, oyun oynamak için çıktığı mahallede kaybolmuştu. Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan Eylül'ün cansız bedeni Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu.

AA

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