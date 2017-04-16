88 yaşındaki kadın oy kullandıktan sonra fenalaştı

Antalya'nın Serik ilçesinde oturan 88 yaşındaki Nuriye Ersöz, oyunu kullandıktan sonra fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı.

Yaşlılığı nedeniyle güçlükle yürüyebilen Nuriye Ersuz, çocuklarıyla birlikte ilçe merkezindeki Tekeli İlkokulu'na oy kullanmak için geldi. Ersöz'e çocukları yardım etti. Zemin kattaki 1161 nolu sandıkta çocuklarının yardımıyla oturduğu yerden oyunu kullanan Nuriye Ersöz, görevlilerin yanına getirdiği sandığa yine oturduğu yerden seçmen listesine imzasını attı. ANİDEN FENALAŞTI Bu sırada aniden fenalaşan Nuriye Ersöz'e görevliler ve yakınları müdahalede bulundu. İhbar üzerine okula 112 ekipleri geldi. Yapılan ilk müdahalenin ardından tansiyonunun düştüğü belirlenen kadın, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Nuriye Ersöz'ün yakınlarının uyarısına rağmen oy kullanmak istediği belirtildi. DHA

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