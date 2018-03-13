9 ilde operasyon: Muvazzaf ve ihraç edilmiş askerler hakkında gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gülen Hareketinin Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, bazıları muvazzaf 25 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen Hareketinin Jandarma Genel Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında; 7 albay, 8 yarbay, iki üsteğmen ve 3 teğmen ile 5 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Gözaltına alınanlar, ifade işlemleri için Emniyete getirildi. Hakkında gözaltı kararı alınanların bir kısmının muvazzaf, bazılarının ise ihraç edilmiş ya da emekli olmuş kişiler oldukları öğrenildi. AA

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