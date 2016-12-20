Adana'da 71 plakalı araç paniği

Adana'da sahibinin cadde ortasına park ettiği 71 plakalı otomobil, bomba yüklü olduğu şüphesiyle polisi harekete geçirdi.

Kayseri'deki saldırının gerçekleştirildiği otomobilin de sahte 71 plakalı olması nedeniyle alarma geçen polisin yaptığı incelemede aracın sahibi ortaya çıkınca rahat bir nefes alındı.

Merkez Seyhan İlçesi Özler Caddesi üzerindeki İlçe Tapu Müdürlükleri önünde yolun ortasında sürücü kapısı hasarlı ve camı olmayan 71 DT 887 plakalı otomobilden şüphelenen vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Aracın başına gelen polis ekipleri, plaka kayıtlarından sahibine ulaşmaya çalıştı, ancak kayıtlardaki hata nedeniyle başarılı olamadı. Otomobilin çevresindeki vatandaşları uzaklaştıran ekipler bomba uzmanı istedi. Ekipler çevre güvenliğini alıp şüpheli araca müdahaleye hazırlanırken otomobilin sahibi Emrah Kaçar ortaya çıktı. Polislerin incelemesi için otomobilin bütün kapılarını, motor bölümünü ve bagaj kapağını açan Kaçar, "Tapu işlemleri için gelmiştim, sağda park etmiş araçlar vardı, o yüzden böyle bıraktım. Onlar da hareket edince benim otomobilim ortada kalmış" dedi.

Polislerin arama yaptığı otomobilde, şüpheli bir durum olmadığı anlaşıldı. Olay yerine çağrılan trafik polisi, Emrah Kaçar'a 96 TL hatalı park cezası yazdı. Cadde yeniden trafiğe açıldı.