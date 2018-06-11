‘Af’ istediler

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir grup mahkum yakını, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘af’ talebine basın açıklamasıyla destek verdi, af kararının çıkarılmasını istedi.

Nazilli Belediye Meydanı’ndaki basın açıklamasına, mahkum yakınları ve aileleri katıldı. Grup, ‘Tayyip dede babamı gönder’, ‘Affet bizi destekleyelim sizi’, ‘Kader kurbanlarına af’, ‘Affet bizi devlet baba’, ‘Af istiyoruz’ ve ‘Affetmek büyüklüktür’ yazılı dövizler taşıdı. Grup adına basın açıklamasını, üvey annesi, amcası ve yakınları ‘yaralama’ suçundan 4 ile 7 yıl arasında hapis cezasına çarptırılan Ebru Argın yaptı. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ‘af’ talebine destek verdiklerini belirtan Argın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan af çıkarılmasını istedi. FETÖ/PDY üyesi hakim ve savcılar tarafından yüksek cezalar verildiğini ileri sürüp, bu nedenle af çıkartılmasını istediklerini belirtti. DHA

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