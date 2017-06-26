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26 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Ağır bir tabloya dönüştü: Bayram tatilinin 2 günlük bilânçosu!

26 Haziran 2017, Pazartesi 17:14
Bayram tatili dolayısıyla yollarda yaşanan yoğunluklar kazaları da beraberinde getirdi. Bütün uyarı ve tedbirlere rağmen bayram tatilinin 2 günlük bilançosu 42 ölü, 251 yaralı şeklinde ağır bir tabloya dönüştü.

Ramazan Bayramı tatilinin ilk iki gününde yurt genelinde meydana gelen kazaların sayısı 56’ya çıkarken, ölü sayısı 42’ye, yaralı sayısı da 251’e yükseldi.

Gaziantep’te meydana gelen kazada yaralanan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede vefat ederken, Hatay’da meydana gelen kazada 4 kişi öldü, Adıyaman’daki kazada ise 3 kişi yaralandı. Böylece, bayramın ilk günü meydana gelen 20 kazada, ölü sayısı 15, yaralı sayısı ise 103 oldu.

Hatay’da 4 ölü

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde otomobille sepetli motosikletin çarpışması sonucu motosikletteki 4 kişi öldü, otomobil sürücüsü ise yaralandı.Yayladağı-Samandağ karayolunda seyreden Hakan Keser kontrolündeki 31 H 2540 plakalı otomobil, Eğerci Mahallesi yol ayrımında, aynı yönde seyreden Abdullah Sevim kontrolündeki plâkasız sepetli motosikletle çarpıştı. Kaza sonrası, motosikletteki 4 kişi yola savruldu. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri, motosiklet sürücüsü Abdullah Sevim (49), Gülbahar Sevim (45) ve Zühre Sevim’in (50) olay yerinde öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan ve ambulansla Yayladağı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Sevim (52) ise burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi öldü

İstanbul’dan Erzincan’a giden Adil Zilif (50) yönetimindeki 34 VG 5502 plâkalı otomobil, D-100 karayolu Akseki Köyü yakınlarında su kanalına düştü. Sürücü Zilif kaza yerinde vefat etti. Kazada yaralanan araçtaki Bayram Karasağız (42), kaldırıldığı Suşehri Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kahramanmaraş’ta 2 ölü 6 yaralı

Kahramanmaraş’ta hafif ticarî aracın şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Vakkas Avcı’nın kullandığı 27 BDY 96 plâkalı hafif ticari araç, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 31. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Araçtaki Şahin (3) ve Şıhlı Avcı (65), kaza yerinde vefat etti. Kazada yaralanan sürücü ile Gülizar, Hamza, Zeynep, Servet ve Bayram Avcı, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Etiketler: trafik kazası, bayram tatili
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