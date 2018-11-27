“Ali Dede” ve kedileri

Bolu Mudurnu’da çıkan yangında kurtulduktan sonra kedisini kucağında taşırken çekilen fotoğrafıyla hafızalara kazınan 83 yaşındaki Ali Meşe, kedileriyle mutlu.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Ocak ayında sobayı tutuşturmak isterken çıkan yangında kurtulduktan sonra kedisini kucağında taşırken çekilen fotoğrafıyla hafızalara kazınan 83 yaşındaki Ali Meşe, Mudurnu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde ve yardımseverlerin katkılarıyla inşa edilerek kendisine teslim edilen evde 3 kedisiyle hayatını sürdürüyor. Ali Meşe, eşi ve engelli oğluyla ilçeye bağlı Ordular Köyü’nde yaşadığı ahşap evin 17 Ocak’taki yangında kullanılamaz hale gelmesi sonucu Mudurnu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde yardımseverlerin katkılarıyla kısa sürede inşa edilen eve taşındı. Havaların soğumasıyla şehir merkezindeki oğlunun yanına giden Ali dede, köy özlemine dayanamayarak haftanın belirli günlerinde köydeki evine geliyor. Köye geldiğinde zaman zaman eski evinin bulunduğu alana giderek anılarını tazeleyen Meşe, yeni evinde ise aralarında yangından kurtulan kedisinin de bulunduğu 3 kedisiyle vakit geçiriyor. AA

Okunma Sayısı: 68

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.