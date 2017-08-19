"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Annesi vefat eden Mümtaz’er Türköne özel izinle son görevini yerine getirdi

19 Ağustos 2017, Cumartesi 22:27
81 yaşındaki annesi Nuriye Türköne'nin cenazesine katılmak için Adalet Bakanlığı'ndan alınan izinle Ankara'ya gelen Mümtaz'er Türköne, annesine son görevini yerine getirdi.

Bir yıldır Silivri’de tutuklu bulunan Prof. Dr. Mümtaz’er Türköne vefat eden annesini toprağa verdi. 81 yaşında vefat eden annesi Nuriye Türköne’nin cenazesine katılmak için Adalet Bakanlığı’ndan alınan özel izinle korumalar eşliğinde Ankara’ya gelen Türköne, annesine son görevini yerine getirdi.

Ankara’nın Çubuk İlçesine bağlı Kuruçay köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında Köy mezarlığına defnedilen cenaze de yakınları ve dostları Türköne’yi yalnız bırakmadı.

Cenazenin toprağa verilmesinden sonra Cami avlusunda taziyeleri kabul eden Türköne ve ailesi dostları ile hasret giderdi.Türköne, geniş güvenlik önlemleri altında yakınları ile vedalaşarak tekrar İstanbul’a dönmek için köyünden hareket etti. Duygusal anların yaşandığı cenazede Türköne metanetini koruyarak yakınlarına sabır tavsiye etti.

Uzun süredir tedavi gören Nuriye Türköne biri kız olmak üzere 7 çocuk annesiydi.

Kaynak: kronos.news

Etiketler: mümtaz’er türköne
Okunma Sayısı: 4142
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Cemal

    20.08.2017 00:07:56

    Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet,makamı âlî olsun inşallah.Rabbim sabır versin sayın hocaya.Türkiye'nin önemli bir entelektüeli,kendine has üslubu olan böyle bir ilim adamını bir yılı aşkındır hapiste tutan zihniyetten Rabbim tez zamanda bizi,ülkemizi kurtarsın.Sayın hocaya ve tüm masumlara en kısa sürede tahliye olmalarını Cenab-ı Erhamür Rahim'den niyaz ederim.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

180. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

OHAL rejimi çığırından çıktı

'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama

Bayram trafiğinde kırıcı olmayın

Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar

''Gerçek dışıdır"

Haftanın önemli maçında kazanan Beşiktaş oldu

Şemdinli'de patlama: 3 güvenlik korucusu yaralandı

Bir Adil Öksüz açıklaması da İçişleri Bakanlığı'ndan

Bakanlık uyardı: Sokakta kurban kesenler dikkat!

Feryadlara kulaklar kapalı

OHAL’de kamuda 108 bin 896 ihraç

Cezaevleri yüzde 110 dolu

AB: Söz verilen para ödensin

''Ümit ediyorum ki, Sayın Başbakan yaptığı hata ve gafın farkındadır''

Genelkurmay'dan operasyonlar hakkında açıklama

Akıncı Üssü davasında 4. hafta tamamlandı: "Böyle bir cevap usulü yok"

Kılıçdaroğlu: Bardağı taşıran son damla olmuştur

Ahlaka ve hukuka kesinlikle aykırıdır

İftirayı gazetecilik zannedenlerden korkuyorum

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Dindar dediğimiz kişiler de yüzbinlerce aileyi parçaladılar
Genel

OHAL rejimi çığırından çıktı
Ömer Faruk ÖZAYDIN

15 Temmuz kehaneti
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Yeni Asya mensubu yargıdan kaçmaz
Genel

''28 Şubat'ın uzantılarıdır''
Genel

'Satılmayan kurbanlıklar' hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Yusuf Ali Akbaş

Bediüzzaman’ın cihad yorumu
Emin Fırat

Bayram
Faruk ÇAKIR

Ayasofya ne zaman gündem olur?

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.