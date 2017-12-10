Ayasofya'da Trump'ın hükümsüz Kudüs kararı protesto edildi

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı İstanbul Gençlik İnisiyatifi üyesi bir grup tarafından Ayasofya'da protesto edildi.

Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan grup, "Kudüs Müslümanlarındır" yazılı döviz taşıyıp çeşitli sloganlar attı. Ayasofya önünde toplanan grup adına açıklama yapan Serkan Demirel, Kudüs’ün adım adım İsrail tarafından işgal edildiğini ifade ederek, "Siyonist İsrail, son olarak Kudüs’ü başkent ilan ederek Filistin topraklarını tamamen ele geçirmek istiyor. Siyonistler yıllardır Gazze’yi abluka altında tutuyor ve canları istediği zaman bombalıyor. Dünya üzerinde akan mazlum kanlarının ardındaki şeytani güç Amerika, İslam ülkelerini ekonomik olarak sömürüyor. Amerika, ekonomik sömürüsü yetmezmiş gibi Ortadoğu’daki ileri karakolu olan işgal devletini her geçen gün şımartıyor." diye konuştu. Protesto, kılınan namaz ve dualarla sona erdi. AA

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