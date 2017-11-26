Ayder'e TOKİ eli değecek

Rize’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda TOKİ öncülüğünde 5 bakanlığın ortaklaşa gerçekleştireceği kentsel dönüşüm için 5 ayrı şirket proje hazırladı. Dönüşüme sıcak bakan yöre halkının tek endişesi ise mağdur olmamak.

Rize’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda, TOKİ öncülüğünde 5 bakanlığın ortaklaşa gerçekleştireceği Kentsel Dönüşüm Projesi için bekleyiş sürüyor. TOKİ’nin bölgede gerçekleştirdiği ‘Arama Konferansı’ sonrası 5 ayrı şirket yayla için dönüşüm projesi hazırladı. Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, yaylada kentsel dönüşüm artık gerekli hale geldiğini belirterek yöre halkının da mağdur olmayacakları bir dönüşüme sıcak baktığını açıkladı.

OCAK YA DA ŞUBATTA AÇIKLANACAK

Projenin Ocak ve Şubat ayları içerisinde belirleneceğini ve heyecanla bu projeyi beklediklerini belirten Sarı, “Gelen uzmanlar bizleri ve Ayder Yaylası’nda yaşayan işletme sahiplerini dinlediler. Burada bizim beklentilerimiz ve çekincelerimiz var bunları gelen heyete anlattık, onlar da bunları not aldılar. Bilgi alış verişi ardından bekleme süresi başladı. Ocak veya Şubat ayında projenin belirlenmesi ve açıklanmasını bekliyoruz. Bu proje üzerinden yola çıkarak Ayder Yaylası’nda bir çalıştayın yapılacağını söylediler. Buradaki vatandaşların beklentileri güzel, ama elbette ki kaygıları ve istekleri var. Ayder’i Ayder yapan burada yaşayanlar ve işletme sahipleridir.” dedi.

REZERVASYON ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ

TOKİ’nin Ayder’i yenileme ve koruma projesi yaptığını belirten Sarı, “Gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması için yapılan bir projedir. Vatandaşımız bu projeye destek veriyor, ama mağdur da olmak istemiyor. Gelen yetkililer de kimsenin mağdur olmayacağını dile getirdiler. Biz Şubat ayını bekleyeceğiz. Turizm faaliyetlerimiz aynı şekilde devam edecek. Rezervasyon almaya devam edeceğiz. Bunu bize ilettiler. 2018’in Eylül, Ekim aylarında sahaya ineceklerini ve çalışmalara başlayacaklarını bize söylediler. Biz de işlerimizi 1 yıllık planlıyoruz. Heyecanla bu projenin açıklanmasını bekliyoruz.” diye konuştu.