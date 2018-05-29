Aydın facianın eşiğinde

Aydın’ın Germencik ilçesi Alangüllü Mahallesi’ndeki jeotermal tesisi yakınında bulunan zeytin ve incir bahçelerindeki yüzlerce ağacın kuruması ve yine tesisin sularını deşarj ettiği Alangüllü Deresi’nden su içen hayvanların ölmesi, tedirginlik oluşturdu.

Germencik Çevre ve Doğa Derneği Sözcüsü Metin Aydın, “Çare bulunmazsa Aydın’daki canlı hayat ölecek” diyerek, tehlikenin boyutuna dikkat çekti. Jeotermal tesisi bünyesinde barındıran Güriş Holding Genel Müdür Ali Karaduman ise ağaçlardaki kurumanın jeotermalden kaynaklanmadığını ileri sürdü. DHA

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