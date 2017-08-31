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1 EYLÜL 2017 CUMA - YIL: 48

Bak sen şu definecilere!

31 Ağustos 2017, Perşembe 20:00
Kırşehir’de, Alman bir avcının 1940’lı yıllarda bulduğu Hitit dönemine ait kaya anıtı, defineciler tarafından dinamit ve beton kırıcıyla parçalandı.

Merkeze bağlı Sevdiğin Köyü sınırlarındaki bir tepede bulunan ve köylülerin “Malkayası” ismini verdiği, milâttan önce 2000 yılına tarihlenen kaya parçası, definecilerin gazabına uğradı. Üzerinde filografi ve çivi yazısı ile çeşitli şekiller bulunan kaya, hazine bulma umuduyla izinsiz kazı yapan defineciler tarafından tahrip edildi. Tonlarca ağırlıktaki kayanın dinamit ve beton kırıcı inşaat malzemesi kullanılarak kırıldığı tesbit edildi. Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kayanın koruma altına alınması ve üzerinin örtülmesi için çalışma başlattı. Kaya anıtında inceleme yapan Kırşehir Müze Müdürlüğünde görevli arkeolog Mehmet Göktürk, Kırşehir’deki Hitit dönemine ait kaya yazıtının Anadolu’da bulunan 100-150 kaya dan biri olduğunu söyledi.

AA

Etiketler: define
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