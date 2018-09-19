Batı Karadeniz'de istavrit bereketi

Sabah saatlerinde denize açılan Karadenizli balıkçılar limana bol miktarda istavritle döndü.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçılar, bol miktarda istavrit avladı. Sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçıların ağlarına, son iki günde yaşanan olumsuz hava koşullarının ardından bol miktarda istavrit takıldı. Kasalar dolusu balıkla limana dönen balıkçılar, önümüzdeki günlerde istavrit bereketinin devam edeceğini belirtti. Kilosu 20 liradan 10 liraya düştü Denizde yaşanan balık bolluğu tezgahlardaki fiyatlara da yansıdı. Fiyatların günden güne ucuzladığı tezgahlarda istavrit 20'den 10 liraya, çinekop 60'tan 50 liraya, palamutun tanesi 15'ten 10 liraya, hamsinin kilosu 15 liradan 7,5 liraya, mezgit ise 25 liraya kadar düştü. AA

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